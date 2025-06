IonQ annuncia un accordo per acquisire Oxford Ionics, accelerando il percorso dell'introduzione di innovazioni nel calcolo quantistico

COLLEGE PARK, Md. e OXFORD, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ) e Oxford Ionics oggi hanno annunciato la firma di un accordo definitivo per l'acquisto di Oxford Ionics da parte di IonQ in una transazione valutata a 1,075 miliardi di dollari, che consiste in 1,065 miliardi di dollari in titoli di azioni ordinarie IonQ e contanti per circa 10 milioni (soggetti ai consueti adattamenti e spese di chiusura).

