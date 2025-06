ActiveViam verstevigt haar positie als aanbieder van oplossingen voor frontoffice-gegevensanalyse

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ActiveViam kondigt met genoegen aan dat haar strategische partnerschap met Societe Generale met nog eens zes jaar wordt verlengd. Via deze hernieuwing wordt Atoti, het platform van ActiveViam dat als paradepaardje van het bedrijf geldt, voortaan als een baanbrekende technologieoplossing erkend die realtime risico's van de frontoffice en P&L-beheer ondersteunt in alle Fixed Income- en Currency-activiteiten van de bank over de hele wereld.

Na verschillende jaren in productie, heeft de wereldwijde applicatie die GREAT (Global Risk & Exposure Analytical Tool) werd gedoopt, een applicatie die instaat voor realtime risicoanalyse, P&L-bewaking en indekking, zijn robuustheid en toegevoegde waarde aangetoond, zodat traders nog beter getimede marktbeslissingen kunnen nemen. Op die manier kunnen zij hun indekkingsstrategieën verbeteren en kan het bestuur aan de top de blootstelling van de bank in realtime van dichtbij in het oog houden.

GREAT is een applicatie voor realtime trading en risicobeheer dat honderdduizenden verhandelingen en updates van marktgegevens per seconde verwerkt. Met Atoti als centrale spil, hebben 100 gebruikers gespreid over twintig gespecialiseerde desks op Interest Rate Derivatives, Fixed Income, Cash & Inflation, Credit Derivatives, ETF en FX opties toegang tot dynamische risicoaggregatie, drilldown, gestandaardiseerde risicoviews en P&L in de verschillende desks.

GREAT is ontplooid op een 24/7 instance in Londen, Parijs, Hongkong en New York.

“ActiveViam is een solide partner en Atoti helpt ons door op bedrijfsniveau in realtime een geconsolideerd zicht op onze globale blootstelling te bieden,” verklaart Mr. Olivier Fonte, Head of Europe Rates Derivatives van Societe Generale.

“De verlenging van dit partnerschap is een getuigenis van de expertise van de medewerkers van ActiveViam en van de robuustheid van onze oplossing Atoti in de frontoffice,” aldus Shelley Magee, CEO van ActiveViam.

