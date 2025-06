Alnylam recibe la aprobación de la Comisión Europea para AMVUTTRA® (vutrisiran) en el tratamiento de la amiloidosis ATTR con miocardiopatía

− Primera y única terapia de ARNi aprobada por la Comisión Europea para el tratamiento de la amiloidosis ATTR hereditaria o común con miocardiopatía − – Un novedoso mecanismo de ARNi permite eliminar rápidamente la transtiretina (TTR) y tratar la enfermedad desde su origen – − Aprobación basada en el estudio de fase 3 HELIOS-B, que demostró una reducción de hasta el 36 % de la mortalidad por todas las causas, con preservación de la capacidad funcional y la calidad de vida, con cuatro dosis trimestrales al año – − La decisión se produce tras las recientes autorizaciones en EE.UU. y Brasil −

CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), la compañía líder en terapias de ARN de interferencia (ARNi), ha anunciado hoy que la Comisión Europea (CE) ha concedido la aprobación para el tratamiento de la amiloidosis de transtiretina común o hereditaria en pacientes adultos con cardiomiopatía (ATTR-CM) como indicación adicional para su terapia huérfana de ARNi AMVUTTRA® (vutrisiran). El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

