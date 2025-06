Tier-1 MVNO kiest AI-Native BSS van Tecnotree voor transformatie in meerdere landen in Groot-Brittannië en Europa

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, de wereldwijde pionier in AI-native Digital BSS en fintech-platforms, heeft een belangrijke meerjarige, meerlandenovereenkomst aangekondigd met een Tier-1 Mobile Virtual Network Operator (MVNO) om zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Europa te transformeren. Met de transactie, geschat in USD 19,58 miljoen over vijf jaar, positioneert Tecnotree zich als koploper in de volgende generatie MVNO-toepassingen in volwassen, zeer competitieve telecommarkten.

In het kader van deze overeenkomst worden de verouderde systemen van de MVNO volledig vervangen door de configureerbare, cloud-native BSS van Tecnotree. Het gaat hier om een TM Forum ODA-georiënteerd platform gericht op AI, dat snelheid, schaalbaarheid en interoperabiliteit garandeert.

