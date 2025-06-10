一级移动虚拟运营商（MVNO）选择Tecnotree的AI原生业务支持系统（BSS）推动英国及欧洲多国业务转型

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的AI原生数字业务支持系统（BSS）及金融服务平台供应商Tecnotree今天宣布已与一家一级移动虚拟运营商（MVNO）达成一项为期多年、涉及多国的重大合作协议，旨在对其在英国及欧洲的业务进行全面转型。该协议为期五年，总价值达1,958万美元，使Tecnotree在成熟且高度竞争的电信市场中处于下一代MVNO赋能技术的领先地位。

此次合作将实现对MVNO现有系统的全栈替换，所采用的Tecnotree可组合、云原生BSS是一个AI优先、与TM Forum开放数字架构（ODA）兼容的平台，专为速度、规模和互操作性而设计。此次转型旨在实现实时个性化、敏捷服务编排以及嵌入式金融生态系统，为MVNO与智能竞争和有针对性的增长奠定基础。

部署将于2025年下半年开始，收入确认预计也将于同一时期启动，并扩大其在高潜力欧洲市场的业务范围。

TM Forum首席技术官George Glass表示：

“此次合作体现了TM Forum开放数字架构所支持的敏捷AI原生转型。通过采用开放标准和可组合的云原生设计，Tecnotree正在帮助MVNO实现速度、智能和互操作性的大规模提升。这展示了数字服务供应商如何为未来运营保驾护航并在快速演变的生态系统中蓬勃发展的蓝图。”

Tecnotree首席执行官Padma Ravichander表示：

“我们不仅在部署系统，更在交付未来。此次合作代表了电信转型的新范式：精简、AI原生、伦理治理、以人为本的规模化设计。在我们看来，MVNO并非附属业务，而是大胆的创新者，我们的平台为其提供了引领未来的智能基础设施。”

Tecnotree首席营销官兼首席商务官Prianca Ravichander补充道：

“MVNO市场正进入由AI、可组合性和基于同意的货币化驱动的新一阶段的S型增长曲线。我们以Tecnotree的数字核心为中心，正在实现跨服务、网络和金融触点的实时、价值驱动型互动。这不仅仅是系统替换，这是一次战略重置。”

策略与技术亮点：

AI原生数字BSS ：微服务架构实现模块化、可扩展的Sensa服务部署

：微服务架构实现模块化、可扩展的Sensa服务部署 CVM与实时决策 ：搭配Moments，机器学习驱动型编排与KPI管理的自动化

：搭配Moments，机器学习驱动型编排与KPI管理的自动化 可组合智能 ：统一目录、敏捷变现与动态产品创建

：统一目录、敏捷变现与动态产品创建 财务整合 ：内置Diwa钱包，支持忠诚度管理、支付与普惠金融

：内置Diwa钱包，支持忠诚度管理、支付与普惠金融 TM Forum ODA兼容 ：开放API生态系统以加速生态系统合作伙伴关系

：开放API生态系统以加速生态系统合作伙伴关系 多国智能核心：本地自适应联邦平台控制

Tecnotree向发达MVNO市场的扩张基于一项行业变革战略：将基础设施与创新分离，用随着每次交互而变得更加智能的统一学习平台取代孤岛式系统。

关于Tecnotree

Tecnotree是一家具备5G就绪能力的数字化业务支持系统(BSS)提供商，具有人工智能/机器学习功能以及多云端可扩展性。Tecnotree在TM论坛开放API一致性方面处于领先地位，拥有59个经过认证的开放API，包括9个真实世界的开放API，这也印证了公司对卓越的不懈追求，以及持续致力于同时为CSP和DSP提供差异化的体验和服务。我们敏捷的开源数字BSS堆栈包括电信和其他数字服务行业的全方位（订单到现金）业务流程和订阅管理，为其带来超越连接的各种发展机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅者提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以赋予数字化连接的社区在游戏、健康、教育、OTT和其他垂直生态系统中的影响力。Tecnotree在赫尔辛基纳斯达克(TEM1V)上市。

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