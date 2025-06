Kognitos i Ableneo nawiązują strategiczne partnerstwo w celu przyspieszenia automatyzacji za pomocą rozwiązań typu agent w Europie Środkowej

SAN JOSE, Kalifornia i BRATYSŁAWA, Słowacja--(BUSINESS WIRE)--Kognitos, wiodący dostawca rozwiązań do automatyzacji typu agent, ogłosił dzisiaj nawiązanie strategicznego partnerstwa z Ableneo, czołową firmą konsultacyjną w dziedzinie technologii i transformacji, której główne oddziały mieszczą się w Czechach i na Słowacji. Współpraca ma na celu zapewnienie nowatorskich rozwiązań automatyzacyjnych Kognitos opartych na AI postępowym przedsiębiorstwom z różnych zakątków Europy Środkowej.

Partnerstwo wykorzystuje opracowaną przez Kognitos innowacyjną platformę do automatyzacji opartą na języku naturalnym z wbudowaną funkcją AI oraz głęboką wiedzę fachową Ableneo na temat inżynierii oprogramowania i transformacji przedsiębiorstw. Razem firmy te będą wspierać organizacje w usprawnianiu wykonywanych operacji, zwiększaniu wydajności i stymulowaniu innowacyjności.

– Ogromnie cieszymy się z rozwoju naszego partnerstwa z Ableneo – powiedział Joe Putti, wiceprezes ds. partnerstw firmy Kognitos. – Firma ta może się poszczycić bogatym doświadczeniem w dziedzinie transformacji przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu AI, co doskonale wpisuje się w naszą misję.

Ableneo, która słynie z przemyślanego podejścia do transformacji cyfrowej, dostarcza cennych informacji i wyróżnia się ze względu na solidny zasięg w Europie.

– Jesteśmy przekonani, że skuteczne, trwałe innowacje wymagają zarówno wizji, jak i realizacji – powiedział Pavel Dvornak, wiceprezes ds. optymalizacji biznesu w Ableneo. – Dzięki połączeniu automatyzacji Kognitos przy wykorzystaniu rozwiązań typu agent z naszą wiedzą fachową pozwalającą stymulować istotne zmiany pomagamy organizacjom w dokonywaniu transformacji tych obszarów, w których ma to prawdziwe znaczenie, zapewniając wymierne efekty i trwałe korzyści jako jeden z najbardziej doświadczonych partnerów w Europie.

Partnerstwo przynosi już pozytywne rezultaty.

– Współpraca z Ableneo w celu wdrożenia rozwiązań Kognitos służących do automatyzacji odmieniła nasze procesy przetwarzania dokumentów, które dotychczas były nieuporządkowane. Odnotowaliśmy aż 98% skuteczność, a nasz zespół może teraz skoncentrować się na inicjatywach o charakterze bardziej strategicznym – powiedział Martin Borsky, dyrektor finansowy EOS KSI Slovensko.

– Ableneo we współpracy z platformą Kognitos opartą na AI zdołała zautomatyzować nieuporządkowane sortowanie i kategoryzowanie dokumentów związanych z naszym procesem rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych, osiągając dokładność rzędu ponad 92%. Umożliwiło to zwiększenie efektywności tego procesu o 60% – dodał Martin Kaňa, dyrektor wykonawczy biura ubezpieczeniowego Slovenská Kancelária Poisťovateľov.

Firmy nieustannie dążą do zwiększenia konkurencyjności i wydajności, a dzięki partnerstwu Kognitos-Ableneo zyskają znakomite połączenie automatyzacji opartej na AI i transformacji strategicznej. Przedmiotowa współpraca przyspiesza wdrażanie inteligentnej automatyzacji, przyczyniając się do sukcesów europejskich przedsiębiorstw w świecie cyfrowym.

Informacje o Kognitos

Firma Kognitos automatyzuje procesy biznesowe za pomocą pierwszej platformy opartej na neurosymbolicznej AI, stworzonej z myślą o solidnym zarządzaniu i konsolidacji narzędzi. Dzięki unikatowemu sposobowi przekształcania wiedzy wewnętrznej i znajomości systemów w udokumentowane mechanizmy automatyzacji, dopracowane za pomocą AI z wykorzystaniem języka angielskiego jako kodu, Kognitos tworzy dynamiczny system rejestracji z myślą o zwiększeniu wydajności i poprawie podejmowania decyzji. Jej ujednolicona platforma obsługuje setki przypadków użycia bez ryzyka związanego z pracą kruchych botów lub powstawaniem czarnych skrzynek AI. Za pomocą opatentowanego mechanizmu do doskonalenia procesów Kognitos zapewnia szybszy zwrot z inwestycji, obniżenie kosztów i wsparcie zespołów. Kognitos, której siedziba mieści się w San Jose (Kalifornia), cieszy się wsparciem wiodących inwestorów, w tym Prosperty7, Khosla Ventures i Wipro Ventures. Więcej informacji na stronie https://www.kognitos.com/.

Informacje o Ableneo

Ableneo to firma z oddziałami w Czechach i na Słowacji, która łączy świat konsultingu na rzecz przedsiębiorstw i inżynierię oprogramowania, umożliwiając dokonywanie zmian w obszarach, w których ma to znaczenie. Jej specjaliści do spraw projektowania i wdrażania zmian pomogli dotychczas ponad 50 średnim i dużym przedsiębiorstwom z całej Europy w przekształceniu prowadzonej działalności, zwiększeniu efektywności i ograniczeniu kosztów za pomocą inteligentnych rozwiązań technologicznych, w tym opartych na AI. Dzięki strategicznej koncentracji na sektorach bankowości, telekomunikacji, produkcji oraz usług użyteczności publicznej i energii firma dostarcza istotnych korzyści poprzez zapewnienie dogłębnego zrozumienia każdej branży, w której prowadzi działalność.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.