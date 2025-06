ActiveViam consolide sa position de fournisseur de solutions d’analyse de données pour le front office

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ActiveViam a le plaisir d’annoncer la prolongation de son partenariat stratégique avec la Société Générale pour six années supplémentaires. Grâce à ce renouvellement, la plateforme phare d’ActiveViam, Atoti, est désormais reconnue comme une solution technologique de pointe qui prend en charge la gestion en temps réel des risques et du P&L du front office pour toutes les activités de la banque liées aux titres à revenu fixe et aux devises à travers le monde.

Après plusieurs années de production, l’application mondiale GREAT (Global Risk and Exposure analytical tool), qui fournit une analyse des risques en temps réel, un suivi des pertes et profits et une couverture, a démontré sa robustesse et sa valeur ajoutée, permettant aux traders de prendre des décisions encore plus opportunes sur le marché, d’améliorer leurs stratégies de couverture et à la direction de suivre de près l’exposition de la banque en temps réel.

GREAT est une application de trading et de gestion des risques en temps réel qui traite des centaines de milliers de transactions et de mises à jour de données de marché par seconde. Grâce à Atoti, 100 utilisateurs répartis sur vingt bureaux spécialisés dans les dérivés de taux d’intérêt, les titres à revenu fixe, les liquidités et l’inflation, les dérivés de crédit, les ETF et les options sur devises ont accès à une agrégation dynamique des risques, à des analyses approfondies, à des vues standardisées des risques et aux pertes et profits de tous les bureaux.

GREAT est déployé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à Londres, Paris, Hong Kong et New York.

« ActiveViam est un partenaire solide et Atoti nous aide en nous fournissant une vue consolidée en temps réel de notre exposition mondiale au niveau de l’entreprise », déclare Olivier Fonte, responsable des dérivés de taux européens à la Société Générale.

« L’extension de ce partenariat témoigne de l’expertise des collaborateurs d’ActiveViam et de la robustesse de notre solution Atoti dans le front office », déclare Shelley Magee, directrice générale d’ActiveViam.

À propos d’ActiveViam

ActiveViam est un fournisseur de solutions d'analyse de données financières en pleine expansion.

Conçu pour les plus grandes institutions financières, qui lui font confiance, ActiveViam propose des informations actives pour des analyses financières complexes.

La société combine une technologie inégalée, une innovation continue et un personnel exceptionnel pour exploiter la puissance des données granulaires en temps réel à grande échelle.

La solution sémantique de haute performance, Atoti, le produit phare d'ActiveViam, permet aux clients de mettre en œuvre des solutions intégrées de Front-Office et de gestion des risques associées à une technologie personnalisable.

ActiveViam est présent sur les principales places financières du monde : Londres, New York, Singapour, Sydney, Hong Kong, Paris et Francfort.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : activeviam.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

