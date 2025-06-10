一級虛擬行動網路服務經營者（MVNO）選擇Tecnotree的AI原生業務支援系統（BSS）推動英國及歐洲多國業務轉型

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的AI原生數位業務支援系統（BSS）及金融服務平台供應商Tecnotree今天宣布已與一家一級虛擬行動網路服務經營者（MVNO）達成一項為期多年、涉及多國的重大合作協議，旨在對其在英國及歐洲的業務進行全面轉型。該協議為期五年，總價值達1,958萬美元，使Tecnotree在成熟且高度競爭的電信市場中處於下一代MVNO賦能技術的領先地位。

此次合作將實現對MVNO現有系統的全端替換，所採用的Tecnotree可組合、雲端原生BSS是一個AI優先、與TM Forum開放數位架構（ODA）相容的平台，專為速度、規模和互通性而設計。此次轉型旨在實現即時個人化、敏捷服務編排以及嵌入式金融生態系統，為MVNO與智慧競爭和有針對性的成長奠定基礎。

部署將於2025年下半年開始，收入確認預計也將於同一時期啟動，並擴大其在高潛力歐洲市場的業務範圍。

TM Forum技術長George Glass表示：

「此次合作體現了TM Forum開放數位架構所支援的敏捷AI原生轉型。透過採用開放標準和可組合的雲端原生設計，Tecnotree正在幫助MVNO實現速度、智慧和互通性的大規模提升。這展示了數位服務供應商如何為未來經營保駕護航並在快速演變的生態系統中蓬勃發展的藍圖。」

Tecnotree執行長Padma Ravichander表示：

「我們不僅在部署系統，更在交付未來。此次合作代表了電信轉型的新範式：精簡、AI原生、倫理治理、以人為本的規模化設計。在我們看來，MVNO並非附屬業務，而是大膽的創新者，我們的平台為其提供了引領未來的智能基礎設施。」

Tecnotree行銷長暨商務長Prianca Ravichander補充道：

「MVNO市場正進入由AI、可組合性和基於同意的貨幣化驅動的新一階段的S型成長曲線。我們以Tecnotree的數位核心為中心，正在實現跨服務、網路和金融觸點的即時、價值驅動型互動。這不僅僅是系統替換，這是一次策略重置。」

策略與技術亮點：

AI原生數位BSS ：微服務架構實現模組化、可擴充的Sensa服務部署

：微服務架構實現模組化、可擴充的Sensa服務部署 CVM與即時決策 ：搭配Moments，機器學習驅動型編排與KPI管理的自動化

：搭配Moments，機器學習驅動型編排與KPI管理的自動化 可組合智慧 ：統一目錄、敏捷變現與動態產品創建

：統一目錄、敏捷變現與動態產品創建 財務整合 ：內建Diwa錢包，支援忠誠度管理、支付與普惠金融

：內建Diwa錢包，支援忠誠度管理、支付與普惠金融 TM Forum ODA相容 ：開放API生態系統以加速生態系合作夥伴關係

：開放API生態系統以加速生態系合作夥伴關係 多國智慧核心：本地自適應聯邦平台控制

Tecnotree向已開發MVNO市場的擴張基於一項產業變革策略：將基礎設施與創新分離，用隨著每次互動而變得更加智慧的統一學習平台取代孤島式系統。

關於Tecnotree

Tecnotree是一家具備5G就緒能力的數位化業務支援系統（BSS）供應商，具有人工智慧/機器學習功能以及多雲端可擴充性。Tecnotree在TM論壇開放API一致性方面居於領先地位，擁有59個經過認證的開放API，包括9個真實世界的開放API，這也印證了公司對卓越的不懈追求，以及持續致力於同時為CSP和DSP提供差異化的體驗和服務。我們敏捷的開放原始碼數位BSS堆疊包括電信和其他數位服務行業的全方位（訂單到現金）業務流程和訂閱管理，為其帶來超越連接的各種發展機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平台向其訂閱者提供金融科技和B2B2X多體驗數位市場，以賦予數位化連接的社群在遊戲、健康、教育、OTT和其他垂直生態系統中的影響力。Tecnotree在赫爾辛基那斯達克（TEM1V）上市。

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