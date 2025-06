IonQ accélère le développement de médicaments grâce à l’accélération quantique en collaboration avec AstraZeneca, AWS et NVIDIA

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), une société commerciale de premier plan dans le domaine de l’informatique et des réseaux quantiques, a annoncé les résultats d’un programme de recherche collaboratif entre IonQ, AstraZeneca, Amazon Web Services (AWS) et NVIDIA visant à développer et à démontrer un flux de travail de chimie computationnelle accéléré par la technologie quantique, susceptible de révolutionner les domaines de la santé, des sciences de la vie, de la chimie et bien d’autres encore.

Les résultats de cette collaboration seront présentés lors de la conférence ISC High Performance, qui se tiendra du 10 au 13 juin 2025 à Hambourg, en Allemagne.

Le flux de travail conçu par IonQ fournit un exemple complet de flux de travail hybride quantique-classique qui aide à apporter des solutions aux défis complexes du développement pharmaceutique et qui a le potentiel d’améliorer la vitesse et l’efficacité du processus de développement des médicaments. Le développement de nouveaux médicaments peut prendre dix ans ou plus et coûter des milliards de dollars, ce qui signifie que les avancées harmonisant la recherche préliminaire et réduisant les goulots d’étranglement informatiques peuvent dégager une valeur stratégique et commerciale considérable.

Cette démonstration s’est concentrée sur une étape critique de la réaction de Suzuki-Miyaura, une classe de transformations chimiques utilisées pour la synthèse de médicaments à petites molécules. En intégrant l’unité de traitement quantique (QPU) Forte d’IonQ à la plateforme NVIDIA CUDA-Q via les services Amazon Braket et AWS ParallelCluster, l’équipe a divisé par plus de 20 le temps nécessaire pour obtenir une solution de bout en bout par rapport aux implémentations précédentes. Cette technique a permis de maintenir la précision tout en réduisant le temps d’exécution global prévu de plusieurs mois à quelques jours.

« Cette démonstration avec AstraZeneca représente une étape importante vers des applications pratiques de l’informatique quantique en chimie et en science des matériaux, et montre à quel point les ordinateurs quantiques de niveau entreprise d’IonQ sont particulièrement adaptés pour relever ce défi », déclare Niccolo de Masi, directeur général d’IonQ. « La capacité à modéliser les réactions catalytiques avec rapidité et précision est non seulement une avancée scientifique, c’est un aperçu de la façon dont l’informatique hybride avec accélération quantique va offrir des capacités révolutionnaires à l’industrie. »

« Cette collaboration marque une étape importante vers la modélisation précise des barrières d’activation pour les réactions catalysées pertinentes pour l’optimisation des processus dans le développement de médicaments. Nous attendons avec impatience de nouvelles avancées dans ce domaine », déclare Anders Broo, directeur exécutif chargé des sciences pharmaceutiques et de la R&D chez AstraZeneca.

« Les futurs ordinateurs quantiques ne remplaceront pas les ordinateurs traditionnels, mais accéléreront plutôt certaines étapes de traitement spécifiques et gourmandes en ressources informatiques dans le cadre des pipelines de traitement HPC », déclare Eric Kessler, directeur général d’Amazon Braket chez AWS. « En combinant les ordinateurs quantiques sur Amazon Braket avec les ressources GPU évolutives sur AWS, nous aidons AstraZeneca à imaginer comment les futurs ordinateurs quantiques seront utilisés pour accélérer la recherche en chimie computationnelle. »

« La combinaison de l’informatique quantique et GPU de pointe dans des flux de travail hybrides est la voie à suivre pour réaliser le potentiel de l’informatique quantique », déclare Tim Costa, directeur principal de Quantum et CUDA-X chez NVIDIA. « Ce travail représente une étape importante vers l’application du supercalcul accéléré par l’informatique quantique à des cas d’utilisation importants. »

IonQ et ses partenaires ont réalisé une simulation à grande échelle et de bout en bout d’une réaction de Suzuki-Miyaura, qui est la simulation chimique la plus complexe jamais réalisée sur du matériel IonQ à ce jour. Le flux de travail hybride quantique-classique, orchestré via CUDA-Q sur Amazon Braket et accéléré par les GPU NVIDIA H200 via AWS ParallelCluster, a permis de multiplier par plus de 20 la vitesse de résolution par rapport aux benchmarks précédents. Cette avancée met en évidence l’évolutivité des systèmes quantiques d’IonQ et leur potentiel pratique dans la R&D pharmaceutique.

Ces résultats montrent comment l’informatique quantique hybride peut surmonter les limites de calcul dans la modélisation moléculaire de haute précision et permettre l’analyse de systèmes chimiques plus complexes. Ils s’appuient sur les récentes démonstrations d’IonQ concernant des applications pratiques où les approches hybrides quantiques-classiques ont surpassé les méthodes purement classiques.

Pour plus d’informations sur cette recherche, rendez-vous au stand IonQ n° A25 lors de la conférence ISC High Performance qui se tiendra à Hambourg, en Allemagne, du 10 au 13 juin 2025, ou consultez l’article de recherche complet sur notre article de blog technique.

