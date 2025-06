Alnylam reçoit une approbation de la Commission européenne pour l'AMVUTTRA® (vutrisiran) dans le traitement de la cardiomyopathie amyloïde ATTR

CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq : ALNY), la principale société de traitement par ARN interférent (ARNi), annonce aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a accordé l'approbation pour le traitement de la cardiomyopathie amyloïde de type sauvage ou transthyrétine héréditaire (ATTR-CM) chez les patients adultes en tant qu'indication supplémentaire pour sa thérapie par ARNi orphelin AMVUTTRA® (vutrisiran). L'approbation élargit l'indication pour AMVUTTRA, qui devient maintenant le premier et la seule thérapie par ARNi approuvée par la CE pour le traitement des manifestations de cardiomyopathie de l'amyloïdose ATTR et des manifestations de polyneuropathie de l'amyloïdose héréditaire à médiation transthyrétine (hATTR) chez les adultes.

« Les estimations montrent qu’environ 100 000 personnes sont touchées par l’amyloïdose ATTR dans toute l’Europe, la plupart souffrant de cardiomyopathie, de sorte que cette approbation marque un jalon crucial dans le soutien à cette population de patients mal desservie », déclare Pushkal Garg, M.D., directeur médical d'Alnylam. « L'AMVUTTRA est soutenu par un profil d’efficacité et d'innocuité bien établi, avec plus de 6 000 patients-années d’expérience mondiale dans le traitement de l’hATTR avec polyneuropathie. En offrant une réduction rapide et soutenue de la TTR grâce à un dosage trimestriel pratique, il offre une approche cliniquement différenciée avec le potentiel de transformer les résultats pour les patients atteints de cette maladie débilitante et potentiellement mortelle. Nous nous réjouissons à présent de garantir, dans les meilleurs délais possibles, l’accès à l'AMVUTTRA pour les patients éligibles dans l’ensemble de l’UE. »

La décision de la CE est fondée sur les résultats positifs de l’étude pivot HELIOS-B de phase 3, un essai mondial randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo et multicentrique qui a recruté un groupe diversifié de patients reflétant la population ATTR-CM contemporaine, y compris des patients recevant une utilisation concomitante substantielle des thérapies standard de soins disponibles telles que le tafamidis et les inhibiteurs de SGLT2. L'AMVUTTRA a atteint les dix critères principaux et secondaires prédéfinis dans l'ensemble des populations et en monothérapie. Ceux-ci comprenaient des réductions statistiquement significatives de la mortalité toutes causes confondues et des événements cardiovasculaires récurrents, ainsi que des améliorations significatives de la capacité fonctionnelle (test de marche de 6 minutes), de l'état de santé et de la qualité de vie (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire) et des symptômes et de la gravité de l'insuffisance cardiaque (classe NYHA). Dans l'ensemble de la population, l'AMVUTTRA a obtenu une réduction de 28% du composite primaire de la mortalité toutes causes confondues et des événements cardiovasculaires récurrents par rapport au placebo. La mortalité dans cette population a été significativement réduite de 36% pendant 42 mois dans une analyse secondaire préspécifiée qui comprenait jusqu'à 36 mois de la période en double aveugle plus six mois d'extension en ouvert. Dans HELIOS-B, les taux d'événements indésirables (EI), d'EI graves, d'EI sévères et d'EI conduisant à l'abandon du médicament à l'étude étaient similaires entre les groupes AMVUTTRA et placebo. Les effets indésirables d'AMVUTTRA comprennent des réactions au site d'injection et une augmentation de la phosphatase alcaline sanguine et de l'alanine transaminase. Les résultats détaillés de l'étude HELIOS-B ont été publiés dans The New England Journal of Medicine.1

« Les résultats d’HELIOS-B fournissent des preuves probantes qui étayent l’utilisation du vutrisiran comme option de traitement de première intention pour les patients atteints d’ATTR-CM », déclare Marianna Fontana, M.D., Ph.D., chercheuse de l'étude HELIOS-B, professeure de cardiologie, University College London, National Amyloidosis Center, Royal Free Hospital, Londres. « En tant que médecin, c’est un privilège de voir l’impact réel sur les patients dans la clinique. L’essai a inclus une large population reflétant la pratique clinique réelle, et c’est ce qui rend les résultats si significatifs. Il s’agit d’une avancée majeure pour les patients, qui disposent désormais d’une nouvelle option de traitement susceptible d’améliorer sensiblement les résultats de cette maladie. »

L'ATTR-CM est causée par le dépôt de fibrilles TTR mal repliées, qui entraînent des dommages cardiovasculaires progressifs et irréversibles et la mort prématurée. AMVUTTRA est une thérapie par ARNi qui fonctionne en amont en délivrant un renversement soutenu de la TTR à sa source. Dans l’UE, il est administré sous forme d’injection sous-cutanée une fois tous les trois mois, soit par un professionnel de la santé, soit par autoadministration par les patients ou leurs soignants, ce qui offre une flexibilité accrue dans l’administration du traitement.

« L’amyloïdose est une maladie grave et progressive qui a une incidence significative non seulement sur la santé physique des patients, mais aussi sur leur qualité de vie et leur indépendance. Je suis ravi de l'annonce d'une nouvelle thérapie pour les personnes vivant dans l'UE atteintes d'ATTR-CM qui font souvent face à un diagnostic retardé. Le fait de disposer d’une nouvelle option de traitement constitue une évolution positive pour la communauté de l’amyloïdose », déclare Giovanni d’Alessio, président de l’Alliance pour l’amyloïdose.

En mai 2025, le comité des médicaments orphelins (COMP) de l’Agence européenne des médicaments a adopté un avis favorable sur le maintien de la désignation orpheline dans l’UE pour l'AMVUTTRA dans l’amyloïdose ATTR.

AMVUTTRA a été approuvé en mars 2025 par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence brésilienne de réglementation de la santé (ANVISA) pour le traitement de la cardiomyopathie amyloïde ATTR de type sauvage ou héréditaire chez les adultes. Alnylam continue de réaliser des soumissions mondiales pour apporter le vutrisiran aux patients du monde entier.

INDICATION ET INFORMATIONS D'INNOCUITÉ IMPORTANTES RELATIVES À L'AMVUTTRA® (vutrisiran)

Indications

Dans l'UE, AMVUTTRA® (vutrisiran) est indiqué pour le traitement de :

l'amylose à transthyrétine héréditaire chez des patients adultes atteints de polyneuropathie de stade 1 ou 2 (hATTR-PN).

la cardiomyopathie amyloïde de type sauvage ou transthyrétine héréditaire (ATTR-CM).

Renseignements importants en matière d'innocuité

Réduction des taux sériques de vitamine A et supplémentation recommandée

Le traitement par vutrisiran entraîne une diminution des taux sériques de vitamine A. Une supplémentation d'environ 2 500 UI à 3 000 UI de vitamine A par jour est conseillée pour les patients prenant du vutrisiran. Les patients doivent être référés à un ophtalmologiste s'ils développent des symptômes oculaires suggérant une carence en vitamine A (par exemple, cécité nocturne).

Effets indésirables

Les effets indésirables couramment signalés avec le vutrisiran ont été des réactions au site d'injection et une augmentation de la phosphatase alcaline sanguine et de l'alanine transaminase.

Pour de plus amples informations sur le vutrisiran, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit.

À propos d'AMVUTTRA® (vutrisiran)

L'AMVUTTRA® (vutrisiran) est une thérapie par ARNi qui fournit le renversement rapide de la variante et de la transthyrétine de type sauvage (TTR), s'attaquant à la cause sous-jacente de l'amyloïdose de transthyrétine (ATTR). Administré trimestriellement par injection sous-cutanée, le vutrisiran est approuvé et commercialisé dans plus de 15 pays pour le traitement de la polyneuropathie de l'amyloïdose héréditaire à médiation transthyrétine (hATTR-PN) chez l'adulte. Il est également approuvé aux États-Unis et au Brésil pour le traitement de la cardiomyopathie amyloïde ATTR de type sauvage ou héréditaire chez des patients adultes (ATTR-CM). Dans l'UE, l'AMVUTTRA est administré une fois tous les trois mois, soit par un professionnel de la santé, soit par autoadministration par les patients ou leurs soignants.

À propos de l'ATTR

L’amylose à transthyrétine (ATTR) est une maladie sous-diagnostiquée, évoluant rapidement, débilitante et mortelle. Elle est causée par des protéines de transthyrétine (TTR) mal repliées, qui s’accumulent sous forme de dépôts amyloïdes dans diverses parties du corps, notamment les nerfs, le cœur et l’appareil digestif. Les patients peuvent présenter une polyneuropathie, une cardiomyopathie ou les deux manifestations de la maladie. Il existe deux formes distinctes d’ATTR : la forme héréditaire (hATTR), causée par une variante du gène TTR et qui affecte environ 50 000 personnes dans le monde, et la forme sauvage (wtATTR), qui survient sans variante du gène TTR et qui touche environ 200 000 à 300 000 personnes dans le monde.2-5

À propos de l’iARN

L’interférence ARN (ARNi) est un processus cellulaire naturel de silençage génique qui représente l’une des frontières les plus prometteuses et en évolution constante en biologie et en développement de médicaments aujourd’hui.6 Sa découverte a été saluée comme « une avancée scientifique majeure qui se produit une fois tous les dix ans environ » et a été récompensée par le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2006.7 En exploitant le processus biologique naturel de l’ARNi présent dans nos cellules, une nouvelle classe de médicaments connue sous le nom de traitements par ARNi est désormais une réalité. Les petits ARN interférents (pARNi), les molécules qui médiatisent l’ARNi et constituent la plateforme thérapeutique ARNi d’Alnylam, agissent en amont des médicaments actuels en réduisant fortement les ARN messagers (ARNm), à savoir les précurseurs génétiques dont le codage entraîne la création de protéines pathogènes ou impliquées dans des voies de maladies, empêchant ainsi leur production.6 Il s’agit d’une approche révolutionnaire qui a le potentiel de transformer les soins aux patients atteints de maladies génétiques et d’autres maladies.

À propos d’Alnylam Pharmaceuticals

Alnylam (Nasdaq : ALNY) a mené la traduction de l’interférence ARN (iARN) en une toute nouvelle classe de médicaments innovants avec le potentiel de transformer la vie des personnes atteintes de maladies rares et répandues présentant des besoins non satisfaits. Basées sur une science lauréate du prix Nobel, les thérapies iARN représentent une approche puissante et cliniquement validée produisant des médicaments transformateurs. Depuis sa fondation en 2002, Alnylam a mené cette révolution de l’iARN et continue de concrétiser une vision audacieuse pour transformer la possibilité scientifique en réalité. Alnylam dispose d’un vaste portefeuille de médicaments expérimentaux, y compris plusieurs produits candidats en phase de développement avancé. Alnylam met en œuvre sa stratégie « Alnylam P5 x25 » visant à fournir des médicaments transformateurs dans les maladies rares et courantes au profit des patients du monde entier grâce à une innovation durable et à des performances financières exceptionnelles, résultant en un profil biotechnologique de premier plan. Alnylam a son siège social à Cambridge, dans le Massachusetts.

Déclarations prospectives d’Alnylam

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933 et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934. Les déclarations autres que les déclarations de fait historiques concernant les attentes, les convictions, les objectifs, les plans ou les perspectives d’Alnylam, y compris, sans s’y limiter, les attentes d’Alnylam concernant l'innocuité et l’efficacité de l'AMVUTTRA dans le traitement de l'ATTR-CM ; la possibilité d’utiliser l'AMVUTTRA comme traitement de première intention pour l’ATTR-CM ; la possibilité pour l'AMVUTTRA de soutenir la population de patients ATTR-CM mal desservis et d'améliorer les résultats pour les patients atteints d'ATTR-CM ; et la capacité d’Alnylam à garantir l’accès à l'AMVUTTRA aux patients éligibles dans l’ensemble de l’UE et le calendrier de cet accès devraient être considérés comme des déclarations prospectives. Les résultats réels et les plans futurs peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et autres facteurs importants, y compris, sans s'y limiter, les risques et incertitudes liés à : la capacité d’Alnylam à mener à bien sa stratégie « Alnylam P5 x25 » ; la capacité d’Alnylam à démontrer avec succès l’efficacité et l'innocuité de ses produits candidats ; les résultats précliniques et cliniques des produits candidats d’Alnylam ; les actions ou les conseils des agences de régulation et la capacité d’Alnylam à obtenir l’approbation réglementaire de ses produits candidats, ainsi qu’une tarification et un remboursement favorables ; lancer, commercialiser et vendre avec succès les produits approuvés d’Alnylam à l’échelle mondiale ; et tout retard, interruption ou défaillance dans la fabrication et la fourniture des produits candidats d’Alnylam ou de ses produits commercialisés ; le succès du lancement, de la mise sur le marché et de la vente des produits approuvés d’Alnylam dans le monde entier ; et tout retard, interruption ou défaillance dans la fabrication et la fourniture des produits candidats d’Alnylam ou de ses produits mis sur le marché ; ainsi que ces risques plus amplement discutés dans la section « Facteurs de risque » déposés avec le rapport annuel 2024 d’Alnylam sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports trimestriels ultérieurs d’Alnylam sur le formulaire 10-Q et dans ses autres dépôts auprès de la SEC. En outre, toute déclaration prospective ne représente le point de vue d’Alnylam qu’à compter d’aujourd’hui et ne doit pas être considérée comme représentant son point de vue à une date ultérieure. Alnylam décline explicitement toute obligation, sauf dans la mesure requise par la loi, de mettre à jour les déclarations prospectives.

________________________ 1 Fontana M., Berk J L, Gillmore, J D, et al. New England Journal of Medicine . 2024;392(1), 33-44. 2 Hawkins PN, Ando Y, Dispenzeri A, et al. Ann Med . 2015;47(8):625-638. 3 Gertz MA. Am J Manag Care . 2017;23(7):S107-S112. 4 Conceicao I, Gonzalez-Duarte A, Obici L, et al. J Peripher Nerv Syst . 2016;21:5-9. 5 Ando Y, Coelho T, Berk JL, et al. Orphanet J Rare Dis . 2013;8:31. 6 Elbashir SM, Harborth J, Lendeckel W, et al. Nature . 2001;411(6836):494-498. 7 Zamore P. Cell . 2006;127(5):1083-1086. Expand

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.