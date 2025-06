MVNO de primeiro nível seleciona BSS nativo de IA da Tecnotree para transformação multinacional no Reino Unido e na Europa

ESPOO, Finlândia--(BUSINESS WIRE)--A Tecnotree, pioneira mundial em BSS Digital nativos de IA e plataformas fintech, anunciou um importante contrato plurianual e multinacional com uma Operadora de Rede Virtual Móvel (MVNO) de primeiro nível para transformar suas operações no Reino Unido e na Europa. O contrato, avaliado em US$ 19,58 milhões durante cinco anos, posiciona a Tecnotree na vanguarda da capacitação de MVNOs de última geração em mercados de telecomunicações consolidados e altamente competitivos.

Este compromisso prevê a substituição completa dos sistemas legados da MVNO pelo BSS nativo em nuvem e componível da Tecnotree, uma plataforma com foco em IA, alinhada à ODA do TM Forum, elaborada para velocidade, escala e interoperabilidade. Criada para liberar a personalização em tempo real, orquestração ágil de serviços e ecossistemas financeiros incorporados, esta transformação define as bases para que a MVNO possa competir com inteligência e crescer com objetivo.

A implantação terá início no segundo semestre de 2025, com reconhecimento de receita previsto para começar no mesmo período e expandindo sua presença em mercados europeus de alto potencial.

George Glass, Diretor de Tecnologia do TM Forum, disse:

"Este anúncio exemplifica o tipo de transformação ágil e nativa de IA que a Arquitetura Digital Aberta do TM Forum foi criada para dar suporte. Ao adotar padrões abertos e design componível e nativo da nuvem, a Tecnotree permite que as MVNOs aproveitem a velocidade, a inteligência e a interoperabilidade em escala. Este é o modelo de como os provedores de serviços digitais podem preparar suas operações para o futuro e prosperar em um ecossistema em rápida evolução."

Padma Ravichander, Diretora Executiva da Tecnotree, disse:

"Não estamos apenas implantando sistemas, mas entregando o futuro. Esta cooperação representa o novo paradigma de transformação das telecomunicações: enxuta, nativa de IA, governada eticamente e criada para escala centrada no ser humano. Vemos as MVNOs não como ramificações, mas como inovadoras ousadas, sendo que nossa plataforma proporciona a elas uma infraestrutura de inteligência para liderar."

Prianca Ravichander, Diretora de Marketing e Diretora Comercial da Tecnotree, acrescentou:

"O mercado de MVNOs está entrando em sua próxima curva em S de crescimento, impulsionado por IA, componibilidade e monetização baseada em consentimento. Com o núcleo digital da Tecnotree no centro, estamos possibilitando interação em tempo real e baseado em valor em todos os serviços, redes e pontos de contato financeiros. Não se trata de uma troca de sistema, mas sim uma redefinição estratégica."

Destaques estratégicos e técnicos:

BSS digital nativo de IA : Arquitetura de microsserviços que permite implementações de serviços modulares e escaláveis ​​com Sensa

: Arquitetura de microsserviços que permite implementações de serviços modulares e escaláveis ​​com Sensa CVM e tomada de decisão em tempo real : Orquestração orientada por ML e automação governada por KPI com a plataforma Moments

: Orquestração orientada por ML e automação governada por KPI com a plataforma Moments Inteligência componível : Catálogo unificado, monetização ágil e criação dinâmica de produtos

: Catálogo unificado, monetização ágil e criação dinâmica de produtos Integração de Nível Financeiro : Carteira Diwa incorporada para dar suporte à fidelidade, pagamentos e inclusão

: Carteira Diwa incorporada para dar suporte à fidelidade, pagamentos e inclusão Alinhamento à ODA do TM Forum : Ecossistema de API aberta para acelerar parcerias de ecossistemas

: Ecossistema de API aberta para acelerar parcerias de ecossistemas Núcleo de inteligência multinacional: Controle de plataforma federada com adaptabilidade localizada

A expansão da Tecnotree para mercados de MVNOs desenvolvidos é respaldada por uma estratégia que molda o setor: desvincular a infraestrutura da inovação e substituir sistemas isolados por plataformas de aprendizagem unificadas que se tornam mais inteligentes a cada interação.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma empresa digital de Sistemas de Suporte a Negócios (BSS) pronta para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade multinuvem. A Tecnotree lidera o caminho na conformidade de APIs abertas do TM Forum com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, uma prova do compromisso da empresa com a excelência e da busca contínua por oferecer experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nossa conjunto de BSS Stack digitais, ágil e com código aberto, abrange a gama completa (do pedido à cobrança) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também proporciona um mercado digital com múltiplas experiências em Fintech e B2B2X para sua base de assinantes através da plataforma Tecnotree Moments, a fim de capacitar comunidades digitalmente conectadas em jogos eletrônicos, saúde, educação, OTT (distribuição de conteúdo digital) e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree tem ações cotadas na Nasdaq de Helsinki (TEM1V).

