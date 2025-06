Eaton und AMP IT arbeiten zusammen, um Gebäudeeigentümern in der Schweiz „Laden als Service“ für Elektrofahrzeuge mit Integration von Solarstrom und Energiespeicherung anzubieten

GENF--(BUSINESS WIRE)--Eaton, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energiemanagementlösungen, und AMP IT SA, ein Unternehmen, das sich auf die Finanzierung, Installation und den Betrieb von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge spezialisiert hat, arbeiten gemeinsam an einem neuen Projekt, um Gebäudeeigentümern dabei zu helfen, die Effizienz und Systemleistung ihrer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVCI) zu optimieren, ohne sich um komplexe Fragen des EVCI-Besitzes kümmern zu müssen.

Das Projekt, dessen Ziel die Skalierung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Mehrfamilienhäusern, Büro-, Industrie- und Logistikgebäuden ist, wird vom Schweizer Bundesamt für Energie unterstützt, nachdem es kürzlich im Rahmen seines Programms RechargeAuPoint ausgezeichnet wurde, das innovative Projekte im Bereich der Ladeinfrastruktur fördert.

Im Rahmen dieses Geschäftsmodells ermöglicht der Ansatz „Buildings as a Grid“ von Eaton in Kombination mit den intelligenten Ladelösungen von AMP IT, den Bedarf an erneuerbaren und konventionellen Energien eines Gebäudes zu erfüllen, ohne dass dafür entsprechende Anlagen wie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solaranlagen angeschafft und gewartet werden müssen. Eaton und AMP IT planen, ähnliche Geschäftsmodelle künftig auch in anderen -Ländern in Europa, dem mittleren Osten und Afrikaeinzuführen.

Unter Nutzung des Ansatzes „Buildings as a Grid“ für das Energiemanagement hat AMP IT ein beeindruckendes Ökosystem von Projektpartnern zusammengebracht. Zu den Partnern zählen neben Eaton auch börsennotierte Immobilieninvestmentfonds, erfahrene Dienstleistungsunternehmen, führende Energie-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (EPC), lokale Versorgungsunternehmen und akademische Partner, die an diesem transformativen Ansatz für das Laden von Elektrofahrzeugen interessiert sind, bei dem Gebäude als integrale Bestandteile von Mikronetzen genutzt werden.

„Eine dezentrale Energieerzeugung und -verwaltung ist unerlässlich, um den weltweit steigenden Energiebedarf zu decken. Dieses Projekt zeigt, wie Zusammenarbeit und technologische Entwicklungen, wie unser Ansatz ‚Buildings as a Grid‘, die Energiewende für alle Beteiligten nachhaltig und rentabel machen“, sagte Andreea Laplace, Direktorin für Nachhaltigkeits- und Energiewende-Angebote bei Eaton.

„Wir sind überzeugt, dass dieses Programm einen bedeutenden Beitrag zur Elektromobilität leisten wird, indem es intelligentere Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, eine bessere Nutzung lokal erzeugter erneuerbarer Energien, verbesserte Eigenverbrauchsmodelle und kostengünstige Batteriespeicherlösungen für verschiedene Anwendungsfälle bietet“, sagte Ilya Tyuvildin, Mitbegründer von AMP IT.

Über AMP IT:

AMP IT ist ein Schweizer Unternehmen, das intelligente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV) für Privathaushalte, Unternehmen und Mehrfamilienhäuser entwickelt, finanziert und installiert. Durch die Kombination modernster Hardware mit proprietärer, KI-gesteuerter Software ermöglicht AMP IT nahtlose und optimierte Ladevorgänge. Diese erhöhen den Eigenverbrauch von Solarenergie, reduzieren die Netzbelastung und senken die Stromkosten. Durch die Integration von Solarstromerzeugung, Batteriespeicherung und flexiblem Laden macht AMP IT Elektrofahrzeuge zu aktiven Komponenten eines nachhaltigeren, widerstandsfähigeren und effizienteren Energie-Ökosystems.

Über Eaton:

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen weltweit verschrieben hat. Wir stellen Produkte für die Bereiche Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie, Gewerbe, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt sowie Mobilität her. Unser Anspruch ist es, verantwortungsvoll zu handeln, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen – heute und in Zukunft. Durch die Nutzung der globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung tragen wir dazu bei, die dringendsten Herausforderungen im Bereich Energiemanagement zu lösen und eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und zukünftige Generationen aufzubauen.

Eaton wurde 1911 gegründet und hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich wandelnden und wachsenden Anforderungen seiner Stakeholder gerecht zu werden. Mit einem Umsatz von fast 25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

