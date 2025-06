Allvue Systems annonce que White Oak Management S.A. est en ligne sur la plateforme Fund Administration Essentials

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Allvue Systems, l’un des principaux fournisseurs de technologies basées sur le cloud pour les gestionnaires d’investissement et les administrateurs de fonds, a annoncé aujourd’hui que la société luxembourgeoise White Oak Management S.A. est officiellement entrée en service sur la plateforme Fund Administration d’Allvue.

White Oak Management a choisi Allvue pour alimenter son offre d’administration de fonds, ce qui lui permet d’offrir à ses clients des opérations harmonisées, des flux de travail automatisés et des capacités de reporting supérieures. Alors que White Oak Management étend son empreinte dans le paysage des services financiers luxembourgeois, la plateforme intégrée d’Allvue, basée sur le cloud, fournit l’évolutivité et l’efficacité nécessaires pour répondre aux demandes changeantes des marchés alternatifs.

« Nous avons choisi Allvue parce que nous avions besoin de plus qu’un simple logiciel : nous avions besoin d’un partenaire technologique à long terme capable de soutenir notre activité croissante dans la région », déclare Gabor Mocskonyi, directeur général de White Oak Management. « Les solides capacités de reporting, la flexibilité opérationnelle et l’expérience transparente des investisseurs d’Allvue nous permettent de fournir le niveau de service que nos clients attendent au fur et à mesure que nous nous développons. »

« White Oak Management est exactement le type de partenaire pour lequel nous avons conçu Fund Administration Essentials : une entreprise avant-gardiste qui se concentre sur la prestation d’un service à la clientèle de première qualité avec une excellence opérationnelle », déclare James DiCostanzo, chef de la ligne d’affaires Fund Administration d’Allvue Systems. « Nous sommes particulièrement fiers de soutenir leur croissance dans la région du Luxembourg, où la demande augmente pour des capacités de service de fonds de nouvelle génération. »

Ce déploiement souligne également la capacité d’Allvue à soutenir les opérations des agents de transfert, un pilier essentiel de l’administration des fonds. Les capacités d’Allvue permettent à des entreprises comme White Oak Management de gérer les informations sur les investisseurs, la maintenance des comptes et la diligence continue. La plateforme prend également en charge les capacités liées à l’administration des transactions, ainsi que la comptabilité des fonds et les relations avec les investisseurs. Avec Allvue, les administrateurs peuvent offrir aux investisseurs une expérience transparente et conforme, de l’accueil à la production de rapports.

La plateforme Fund Administration d’Allvue est conçue pour aider les administrateurs de fonds à s’adapter aux défis modernes grâce aux fonctionnalités suivantes :

Outils puissants de comptabilité de fonds et de grand livre

Portails clients collaboratifs et des tableaux de bord de reporting

Outils de gestion des investissements et des investisseurs pour répondre aux responsabilités de l’agent de transfert

Capacités de reporting à la pointe de l’industrie

Architecture moderne, orientée API, pour l’intégration et la croissance

« Ce déploiement réussi renforce l’engagement d’Allvue à soutenir les administrateurs à travers l’Europe avec des solutions spécifiques qui accélèrent la croissance, réduisent le risque opérationnel et améliorent l’expérience des investisseurs », déclare Iryan Clunis, responsable EMEA chez Allvue Systems. Pour en savoir plus, rendez-vous sur allvuesystems.com.

À propos d’Allvue Systems

Le siège social d’Allvue se trouve à Miami et la société possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Inde. Allvue est un leader reconnu de la technologie basée sur le cloud, de l’IA, des données et des solutions de services pour les gestionnaires d’investissements alternatifs sur les marchés de capitaux privés. Notre suite intégrée de logiciels permet aux entreprises de toutes tailles, y compris les gestionnaires de capital-investissement, gestionnaires de dette privée, gestionnaires de crédit public, administrateurs de fonds et banques, d’harmoniser les opérations, d’améliorer la précision des données et de prendre des décisions d’investissement supérieures. Allvue a réalisé d’importants investissements dans la recherche et le développement de l’IA dans le cadre de son engagement en faveur de l’innovation, ce qui permettra aux clients d’optimiser les flux de travail, d’automatiser les processus et d’obtenir des informations analytiques plus approfondies tout au long du cycle de vie de l’investissement.

À propos de White Oak Management S.A.

White Oak Management S.A. est une société luxembourgeoise qui propose des services de bureau de gestion de patrimoine, d’entreprise et d’administration sur mesure. Fondée sur une philosophie centrée sur le client, la société est connue pour la qualité rigoureuse de ses services, sa conformité réglementaire et ses relations de longue date avec ses clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wom.lu.

