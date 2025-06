Cameco anticipe une hausse de sa participation dans le BAIIA ajusté de Westinghouse pour 2025

SASKATOON, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) fait état d’une hausse attendue d’environ 170 millions USD pour sa participation de 49% dans le BAIIA ajusté du deuxième trimestre et annuel 2025 de Westinghouse Electric Company (Westinghouse). Cette augmentation est liée à la participation de Westinghouse au projet de construction de deux réacteurs nucléaires à la centrale de Dukovany, en République tchèque. Cette hausse anticipée sera prise en considération pour déterminer la distribution de 2025 payable par Westinghouse à Cameco.

En plus de la hausse du BAIIA ajusté en 2025, nous prévoyons des avantages financiers importants pour Westinghouse, en tant que sous-traitant, sur la durée du projet de construction de Dukovany et liés à la fourniture des services de fabrication de combustible requis pour les deux réacteurs pour une période spécifiée. Les perspectives relatives au taux de croissance annuel composé du BAIIA ajusté de Westinghouse restent de 6% à 10% au cours des cinq prochaines années, en excluant l’incidence de la hausse attendue de 170 millions USD de son BAIIA ajusté pour 2025.

Cameco détient une participation de 49% dans Westinghouse et son partenaire, Brookfield Renewable Partners, détient les 51% restants.

Avertissement concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations concernant nos perspectives, que nous appelons des informations prospectives. Ces informations sont fondées sur notre vision actuelle, laquelle peut évoluer de manière notable, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer considérablement de nos prévisions actuelles. Des exemples d’informations prospectives figurant dans ce communiqué incluent nos attentes concernant : la participation de Westinghouse au projet de construction de la centrale de Dukovany ; une augmentation du BAIIA ajusté de Westinghouse ; Westinghouse tenant compte de cette augmentation pour déterminer la distribution 2025 payable à Cameco ; les avantages financiers pour Westinghouse, en tant que sous-traitant, sur la durée du projet de construction de Dukovany et la croissance future attendue du taux de croissance annuel composé de Westinghouse pour le BAIIA ajusté. Parmi les risques importants qui pourraient conduire à des résultats différents figurent le risque que Westinghouse ne soit pas en mesure de participer au projet de construction de Dukovany sur la base des avantages actuellement attendus pour Westinghouse, pour quelque raison que ce soit, ou que Cameco n'obtienne pas les hausses attendues de sa part du BAIIA ajusté de Westinghouse, ou que Westinghouse n’atteigne pas la croissance annuelle future attendue du BAIIA ajusté. En présentant les informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes qui peuvent s’avérer inexactes quant à la participation de Westinghouse au projet de construction de Dukovany et aux avantages potentiels qui en découlent pour Westinghouse, ainsi qu’à la croissance continue du taux de croissance annuel composé de Westinghouse pour le BAIIA ajusté.

Mesures non conformes aux NIIF

Le BAIIA ajusté est une mesure qui n'a pas de signification normalisée ni de base de calcul cohérente selon les Normes internationales d'information financière (une mesure non conforme aux NIIF). Le BAIIA ajusté de Westinghouse est défini comme son résultat net, ajusté pour tenir compte de l’incidence de certaines dépenses, coûts, charges ou avantages encourus au cours de cette période qui ne sont pas indicatifs de la performance commerciale sous-jacente ou qui ont une incidence sur la capacité d’évaluer la performance opérationnelle de ses activités. Pour plus d’informations sur notre utilisation de cette mesure non conforme aux NIIF, veuillez consulter notre dernier rapport de gestion annuel et trimestriel.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour fournir l'énergie d'un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût, ainsi que d'importants investissements dans l'ensemble du cycle du combustible nucléaire, notamment des participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité sûre, fiable et décarbonée. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan, au Canada.

Dans le présent communiqué de presse, les termes nous, nous, notre, la société et Cameco désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf indication contraire.

