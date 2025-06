Allvue Systems maakt bekend dat White Oak Management S.A. live is op het Fund Administration Essentials-platform

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Allvue Systems, een toonaangevende leverancier van op de cloud gebaseerde technologie voor investeringsmanagers en fondsenbeheerders, maakte vandaag bekend dat het in Luxemburg gevestigde White Oak Management S.A. officieel live is gegaan op het Fund Administration-platform van Allvue.

White Oak Management heeft Allvue geselecteerd om haar fondsenbeheeraanbod te bevorderen, zodat het bedrijf aan haar klanten gestroomlijnde activiteiten, geautomatiseerde workflows en uitstekende rapporteringscapaciteiten kan leveren. Nu White Oak Management haar voetafdruk in het landschap van financiële services in Luxemburg uitbreidt, biedt het geïntegreerde, op de cloud gebaseerde platform van Allvue de nodige schaalbaarheid en efficiëntie om te voldoen aan de evoluerende behoeften van de alternatieve markten.

“We kozen voor Allvue omdat we meer dan enkele software zochten — we hadden een technologiepartner op lange termijn nodig, in staat om onze groeiende bedrijfsactiviteit in de regio te ondersteunen,” aldus Gabor Mocskonyi, algemeen directeur van White Oak Management. “De robuuste rapporteringscapaciteiten, de operationele flexibiliteit en de naadloze investeerderservaring van Allvue stellen ons in staat om het serviceniveau aan te bieden die klanten van ons verwachten nu we op schaal komen.”

“White Oak Management is exact het soort partner vor wie we Fund Administration Essentials hebben ontwikkeld — een toekomstgericht bedrijf dat de klemtoon legt op het leveren van een klantenservice van topniveau met operationele uitmuntendheid,” verklaart James DiCostanzo, Hoofd van de Fondsenbeheer bedrijfslijn van Allvue Systems. “We zijn bijzonder trots dat we hun groei in de Luxemburgse regio kunnen steunen, waar de vraag naar fondsenservicecapaciteiten van de nieuwe generatie toeneemt.”

Deze ontplooiing benadrukt eveneens Allvue’s vermogen om Transfer Agent-activiteiten te ondersteunen — een kritieke pijler in fondsenbeheer. Dankzij Allvue’s capaciteiten kunnen bedrijven zoals White Oak Management beleggersinformatie, accountonderhoud en voortdurende due diligence beheren. Verder ondersteunt het platform ook capaciteiten die verband houden met transactiebeheer, evenals fund accounting en investeerdersrelaties. Met Allvue kunnen beheerders een naadloze, conforme investeerderservaring aanbieden, van onboarding tot rapportering.

Het Fund Administration-platform van Allvue is ontworpen om fondsenbeheerders te helpen op schaal te komen, zodat zij moderne uitdagingen het hoofd kunnen bieden aan de hand van:

Krachtige tools voor fund accounting en grootboeken

Samenwerkende klantenportals en rapporteringsdashboards

Tools voor beheer van investeringen en investeerders om te voldoen aan Transfer Agent-verantwoordelijkheden

Rapporteringscapaciteiten die toonaangevend in de sector zijn

Een moderne architectuur waar API's als uitgangspunt dienen voor integratie en groei

“Deze succesvolle ontplooiing versterkt Allvue’s engagement om beheerders in heel Europa te steunen met specifiek ontwikkelde oplossingen die groei versnellen, operationele risico's verminderen en de investeerderservaring op een hoger niveau brengen,” verklaart Iryan Clunis, Hoofd EMEA van Allvue Systems. Meer informatie: allvuesystems.com.

Over Allvue Systems

Allvue is een bedrijf met hoofdzetel in Miami en heeft wereldwijd vestigingen in Noord-Amerika, Europa en India. Allvue is een erkende leider van op de cloud gebaseerde oplossingen voor technologie, AI, data en services ten behoeve van beheerders van alternatieve beleggingen in de particuliere kapitaalmarkten. Ons geïntegreerde softwareaanbod stelt bedrijven van om het even welke omvang — waaronder private equity-managers, private debt-managers, public credit-managers, fondsenbeheerders en banken — in staat om hun activiteiten te stroomlijnen, de nauwkeurigheid van gegevens te verbeteren en beleggingsbeslissingen van topniveau te bevorderen. Allvue heeft zwaar geïnvesteerd in AI-onderzoek en ontwikkeling in het kader van haar inzet voor innovatie, zodat klanten workflows kunnen optimaliseren, processen kunnen automatiseren en diepere analytische inzichten in de hele levenscyclus van beleggingen kunnen verwerven.

Over White Oak Management S.A.

White Oak Management S.A. is een bedrijf gevestigd in Luxemburg dat family office-, bedrijfs- en administratieve services op maat aanbiedt. Met een klantgerichte filosofie als grondslag, staat het bedrijf bekend om haar nauwgezette servicekwaliteit, naleving van de regelgevingen en standvastige klantenrelaties. Meer informatie: www.wom.lu.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.