Southwest Power Pool (SPP) gaat samenwerken met Hitachi om geavanceerde AI-oplossingen te ontwikkelen voor uitdagingen aangaande betrouwbaarheid en flexibiliteit voor kritieke aandrijftechniek

SANTA CLARA, Calif. & LITTLE ROCK, Ark.--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") en Southwest Power Pool, Inc. (SPP) kondigden vandaag een strategisch partnerschap aan om kritieke en nakende problemen op te lossen die de vernieuwing van Amerikaanse energie-infrastructuur vertragen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.