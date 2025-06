iFIT新增更多健身方式,將Club Pilates和YogaSix內容引入其平台

猶他州帕克城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球智慧個人化健身領域的領導者iFIT Inc.今日宣布與Xponential Fitness建立全新合作夥伴關係,為iFIT會員提供Club Pilates和YogaSix的高端皮拉提斯和瑜伽內容。此次合作將擴展iFIT獲艾美獎提名的健身內容庫,為會員提供來自精品健身領域兩大熱門品牌的更加多元化的健身房級別訓練課程。 隨著新增內容的加入,iFIT會員現可以將Club Pilates和YogaSix課程融入其個人化訓練計畫中,從而實現更加全面、持久且愉悅的健身方式。其內容側重於適合在家中瑜伽墊上完成的動作,與iFIT龐大的沉浸式戶外內容庫相輔相成,會員可在跑步機、動感單車、划船機或橢圓機上瀏覽這些內容。 iFIT Inc.訂閱業務負責人Jeremy McCarty表示:「我們非常高興能將Club Pilates和YogaSix的體驗帶給我們的會員。作為線上健身領域的領導者,我們不斷推陳出新以滿足會員的需求。透過此次合作,我們的會員現可以獲享更廣泛的健身內容,所有這些皆包含在他們的iFIT會員資格中。」 新加入的內容: Club Pilates提供低強度、全身性的皮拉提斯床(Reformer)訓練,可強化和拉伸肌肉,改善體態。Club Pilates適合從初學者到達人的各階段練習者,是任何力量訓練、交叉訓練、傷後恢復或孕前孕後健康訓練的理想選擇,並適合各種體型。 YogaSix重新定義了瑜伽體驗,提供以力量、平衡、靈活性和身心連接為重點的現代瑜伽課程。每堂課都鼓勵參與者以自己的節奏成長,在強健身心的同時,構築一個充滿活力的互助社群。 Xponential Fitness策略合作夥伴關係執行副總裁Steve Pankowski表示:「與線上健身領域的先驅iFIT合作使我們能夠將世界級的內容帶給較之以往更加廣泛的受眾。利用iFIT創新平台及其廣泛的全球覆蓋範圍,我們能夠自豪地以真正沉浸式、數位優先的方式,將Club Pilates和YogaSix的創新體驗介紹給全球數百萬會員。」 下一步: 作為此次合作的一部分,iFIT將在會員挑戰賽中加入Club Pilates和YogaSix課程,以此全新內容為契機,激發會員的動力並促進進步。任何符合條件的iFIT會員完成挑戰後,將獲得Club Pilates入門課程通行證(线下健身房)並有資格參加抽獎,赢得Club Pilates或YogaSix年度會員資格。* 關於iFIT Inc. iFIT Inc.是健身科技領域的全球領導者,致力於透過線上健身幫助人們實現更長壽、更健康的生活。iFIT提供適合居家、戶外以及健身房的沉浸式、個人化的健身體驗,其健身社群在全球的成員超過600萬名。依賴涵蓋專有軟體、創新硬體及互動內容的全方位生態系統,iFIT平台透過旗下品牌組合NordicTrack、ProForm、Freemotion及iFIT應用程式,將健身帶入生活。從有氧運動、肌力訓練到恢復階段,iFIT助力運動愛好者在健身過程的每個階段都能實現突破。如需瞭解更多資訊,請造訪:iFIT.com。 關於Club Pilates和YogaSix Club Pilates成立於2007年,是全球擁有健身房數量最多的皮拉提斯品牌,其創立理念是推動皮拉提斯的普及和包容。Club Pilates連續九年入選《Entrepreneur》雜誌的「500大加盟連鎖品牌」和「成長最快的加盟連鎖品牌」榜單,並多次入選《Inc.》雜誌的「Inc. 5000」榜單。Club Pilates為其教練提供全面的培訓認證,包括500小時培訓計畫。Club Pilates總部位於加利福尼亞州爾灣,並由全球領先的精品健康和保健加盟連鎖商之一的Xponential Fitness提供支援。如需瞭解更多資訊,請造訪:https://www.clubpilates.com。 關於YogaSix YogaSix成立於2012年,是美國最大的瑜伽連鎖品牌,提供多種熱瑜伽和瑜伽課程、增強力量和心肺功能的健身課程,以及適合所有人的修復性瑜伽課程。YogaSix拥有六大招牌課程包,包括Y6 101、Y6 Restore、Y6 Slow Flow、Y6 Signature Hot and Warm、Y6 Power Flow及Y6 Sculpt & Flow,此外还有三大特色课程:Y6 Mix、Y6 TRX和新推出的Y6 Mobility。YogaSix的課程消除了許多人在第一次嘗試瑜伽時的緊張感,為這項世界上最古老的運動注入新活力。YogaSix連續三年入選《Entrepreneur》雜誌的「500大加盟連鎖品牌」榜單,並連續兩年入選「成長最快的加盟連鎖品牌」和「最佳新加盟連鎖品牌」榜單。其總部位於加利福尼亞州爾灣,並由全球領先的精品健康和保健加盟連鎖商之一的Xponential Fitness提供支援。如需瞭解更多資訊,請造訪:www.yogasix.com。 *無需購買。僅限美國或加拿大(魁北克省除外)年齡18歲以上的現有iFIT訂閱者參加。活動時間為2025年6月5日凌晨12:01(山區時間)至2025年7月31日晚11:59(山區時間)。活動參加者必須在2025年7月31日晚11:59(山區時間)之前完成指定的iFIT鍛鍊並遞交結果。每人限參加一次,限獲獎一次。獎品不可轉讓。不可與任何其他優惠活動同時使用。受活動條款約束。活動主辦方:iFIT Inc.。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

