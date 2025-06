PIF e FIFA firmam parceria para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™

ZURIQUE e RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--A PIF e a FIFA anunciaram hoje a PIF como parceira oficial da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™, que irá ocorrer nos EUA de 14 de junho a 13 de julho de 2025.

A parceria reflete a visão compartilhada da FIFA e da PIF de permitir a maior participação no esporte, ao abrir novas oportunidades, fomentar a inovação e engajar torcedores ao redor do mundo. Com foco na juventude, a parceria irá proporcionar oportunidades para jovens, apoiando a FIFA em seus esforços de envolver e inspirar desde a base.

A nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ marca um novo capítulo para o futebol de clubes a nível mundial. Contará com 32 dos principais clubes de futebol do mundo, reunindo campeões de todas as seis confederações da FIFA para um torneio de um mês em 11 cidades dos EUA.

Romy Gai, Diretor de Negócios da FIFA, disse: "Estamos muito felizes em receber a PIF como parceira da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™. Juntos, esperamos realizar um torneio histórico que inspire e una torcedores de todo o planeta."

"Os parceiros da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com 32 times, acreditam em nossa visão de tornar o futebol verdadeiramente global. O apoio deles ao torneio não apenas será essencial para seu sucesso, como também dará suporte para investir no desenvolvimento do futebol de clubes em todos os lugares."

Mohammed AlSayyad, Chefe de Marca Corporativa na PIF, disse: "A PIF vem criando um legado de impacto transformador nos esportes, inclusive mediante suas parcerias, que geram resultados positivos e duradouros em todos os níveis, desde jogadores e fãs até comunidades anfitriãs."

"A PIF está na vanguarda do crescimento do futebol em todo o mundo, após a parceria com a Concacaf anunciada no ano passado e nosso investimento contínuo no futebol. Estamos criando oportunidades para impulsionar o crescimento do esporte em todo o mundo."

O futebol desempenha um papel crucial na transformação contínua da Arábia Saudita e, como anfitrião da Copa do Mundo FIFA 2034™, reforça a ambição do país de desenvolver o esporte a nível mundial, abrir novas oportunidades para todos e estender seus benefícios na Arábia Saudita e em todas as partes do mundo para as futuras gerações.

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ será disputada em 12 estádios de 11 cidades-sede dos EUA. O torneio de 63 partidas irá culminar no que promete ser uma final espetacular no MetLife Stadium de Nova York, Nova Jersey, no domingo, 13 de julho, quando o campeão mundial de clubes da FIFA será coroado.

Todos os jogos do torneio serão transmitidos ao vivo gratuitamente no DAZN.com, levando a emoção da primeira edição da competição a todos os fãs de futebol do mundo. Ingressos e pacotes de hospitalidade com ingressos inclusos estão à venda pelo site FIFA.com/tickets.

SOBRE A PIF

A PIF é o mecanismo de investimento que impulsiona a transformação econômica da Arábia Saudita e do mundo. Com um ambicioso programa para concretizar a Visão 2030, a PIF investe em projetos, empresas e parceiros para diversificar a economia saudita, estimular o crescimento em todos os principais setores e criar novas oportunidades de investimento e emprego.

E como investidor mundial e catalisador de mudanças, a PIF faz parcerias ativas com as organizações mais pioneiras do mundo para acelerar seu crescimento e transferir a tecnologia e o conhecimento necessários, a fim de formar ecossistemas industriais do futuro.

Desde 2017, a PIF estabeleceu 103 empresas e vem impulsionando a transição para uma economia mais sustentável através de investimentos estratégicos e parcerias nos setores público e privado saudita. A PIF está lançando as bases para que parceiros locais e internacionais invistam na transformação econômica e social da Arábia Saudita.

