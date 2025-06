Séché Environnement : Signature d’une promesse unilatérale d’achat en vue de l’acquisition du Groupe Flamme

CHANGÉ, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Séché Environnement (Paris:SCHP) annonce la signature d’une promesse unilatérale d’achat en vue de l’acquisition du Groupe Flamme, acteur important de l’incinération des déchets dangereux en France et intervenant majeur des marchés des déchets industriels et de l’assainissement dans le Nord-Est de la France

L’acquisition du Groupe Flamme permettrait d’intégrer des capacités de traitement de déchets dangereux, importantes, disponibles et fortement complémentaires sur les plans géographique, industriel et commercial avec les outils du Groupe en France et en Europe.

Opportunité unique par la qualité des actifs acquis, cette opération stratégique s’inscrirait pleinement dans la dynamique de renforcement du Groupe en France et en Europe sur les marchés de déchets dangereux.

Le 5 juin 2025, Séché Environnement a conclu une promesse unilatérale d’achat avec les actionnaires des trois sociétés, A.R.F. et filiales, Flamme Environnement et filiales et Flamme Assainissement et filiale composant le « Groupe Flamme », en vue de l’acquisition de la totalité des actions composant le capital de ces dernières.

Avec environ 560 collaborateurs, le Groupe Flamme est un opérateur familial historique de la gestion des déchets industriels, dangereux et non dangereux, et déploie également des activités d’assainissement.

Il détient des positions fortes dans les Hauts de France où il est principalement actif, en particulier sur le marché de l’incinération de déchets dangereux.

Le « Groupe Flamme », acteur majeur de la gestion des déchets dangereux en France.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 100M€ pour un EBE d’environ 20 M€ en 20241, le Groupe Flamme collecte, valorise et traite tous types de déchets industriels. Il est aussi actif sur les marchés des services à l’environnement et de l’assainissement.

Il exerce ces trois activités à travers trois pôles indépendants :

Le Pôle Collecte et Traitement des Déchets dangereux : ( A.R.F soit environ 49% du chiffre d’affaires consolidé en 2024) : A.R.F est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte à l’incinération, à travers quatre sites industriels dans les Hauts-de-France (Chauny, Vendeuil, St Rémy-du-Nord et Gondecourt).

: ( soit environ 49% du chiffre d’affaires consolidé en 2024) : A.R.F est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte à l’incinération, à travers quatre sites industriels dans les Hauts-de-France (Chauny, Vendeuil, St Rémy-du-Nord et Gondecourt). Le Pôle Environnement ( Flamme Environnement soit environ 27% du chiffre d’affaires consolidé en 2024), dédié à la gestion de services à l’environnement pour tous types de déchets banals, ordures ménagères, déchets recyclables, déchets d’espaces verts à travers des prestations intégrées de collecte, de transport, de valorisation et de traitement, adossées à des contrats pluriannuels.

( soit environ 27% du chiffre d’affaires consolidé en 2024), dédié à la gestion de services à l’environnement pour tous types de déchets banals, ordures ménagères, déchets recyclables, déchets d’espaces verts à travers des prestations intégrées de collecte, de transport, de valorisation et de traitement, adossées à des contrats pluriannuels. Le Pôle Assainissement (Flamme Assainissement soit environ 24% du chiffre d’affaires consolidé en 2024) : composé de 9 agences en France et en Belgique et reconnu pour la qualité de ses prestations, il propose à ses clients industriels une gamme de services d’assainissement, de pompage, de nettoyage et de maintenance de leurs installations industrielles.

Une opération stratégique pour le développement de Séché Environnement.

Avec l’acquisition du Groupe Flamme, Séché Environnement réaliserait une avancée significative dans son développement stratégique sur ses marchés historiques, en particulier ceux de l’incinération en France, et consoliderait sa place parmi les principaux acteurs du traitement des déchets industriels dangereux en France et en Europe.

Parfaitement complémentaire du maillage géographique de Séché Environnement sur les marchés de déchets dangereux en France (aujourd’hui principalement à l’Ouest, à l’Est et au Sud-Est de la France), cette acquisition confèrerait au Groupe un nouvel accès aux clientèles industrielles du Nord de la France et de ses régions frontalières grâce à des solutions de proximité pertinentes en réponse à leur problématique de gestion de déchets dangereux, appuyées sur des outils logistiques performants, des installations de pré-traitement (plates-formes) et de traitement (incinérateurs) aux capacités autorisées significatives et disponibles.

Ces nouvelles capacités accélèreraient la réalisation de synergies industrielles et géographiques au sein du Groupe en favorisant l’internalisation de flux croissants de déchets dangereux issus de ses plates-formes de tri et de regroupement.

Par ailleurs, le Groupe Flamme apporterait à Séché Environnement ses expertises technologiques reconnues sur des marchés industriels porteurs où le Groupe est encore peu présent, tels que ceux de la valorisation des aérosols ou des huiles par exemple.

Un rapprochement reposant sur des valeurs communes et une vision partagée.

Maxime Séché, Directeur général de Séché Environnement, déclare : « Nous serions heureux d’accueillir les collaborateurs du Groupe Flamme au sein de la famille Séché Environnement.

Ce rapprochement marquerait l’union de deux entreprises familiales guidées par une vision commune et des valeurs fortes : un ancrage territorial solide, un engagement concret en faveur de l’environnement, le sens du service client et une attention sincère portée aux femmes et aux hommes qui font vivre nos métiers.

Au-delà des synergies industrielles et commerciales évidentes, ce projet repose sur des convictions partagées, des savoir-faire complémentaires et une ambition commune au service de la transition écologique.

Ensemble, nous pourrions enrichir notre offre de services industriels, accélérer notre développement dans les Hauts-de-France et à l’échelle nationale, tout en consolidant notre présence sur les marchés européens et internationaux. »

L’acquisition serait réalisée sur la base d’un prix pour 100% des titres de l’ordre de 300 M€. Elle vise 100% du capital des sociétés concernées et serait financée sur les liquidités du Groupe.

Les sociétés du groupe Flamme vont désormais procéder à l’information-consultation de leurs instances représentatives du personnel.

La finalisation de l’acquisition interviendrait sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

Événements à venir

Résultats consolidés au 30 juin 2025 : 9 septembre 2025 après Bourse Expand

À propos de Séché Environnement

Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des services à l’environnement, notamment en cas d’urgence environnementale. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d’économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la dangerosité, et à ses technologies de pointe développées par sa R&D, Séché Environnement contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu’à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement accompagne ses clients avec ses filiales implantées dans 9 pays stratégiques et plus de 120 implantations dans le Monde, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Fort de ses quelque 7300 salariés dont environ 3000 en France, Séché Environnement a réalisé 1110,4 M€ de chiffre d’affaires en 2024, dont environ 32% à l’international.

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA

Pour plus d'informations : www.groupe-seche.com