Le Southwest Power Pool (SPP) s'associe à Hitachi pour développer une solution d'IA avancée répondant aux problématiques majeures de fiabilité et de flexibilité des réseaux de transport d'électricité

SANTA CLARA (Californie) et LITTLE ROCK (Ark.)--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE : 6501, « Hitachi ») et Southwest Power Pool, Inc. (SPP) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à résoudre les problèmes critiques et imminents qui ralentissent la modernisation des infrastructures énergétiques américaines. Le partenariat produira une solution intégrée basée sur l'IA qui accélère l'interconnexion des générateurs (IG) en réduisant les temps d'analyse des études de 80 %, tout en informant les clients de l'IG d'une prise de décision plus rapide et de meilleure qualité. Cela améliorera considérablement la capacité de SPP à faciliter l'augmentation de la capacité de production de sa région de 14 États afin de répondre à la demande croissante d'électricité.

La demande énergétique des États-Unis augmente de 2 à 3 % par an*1, stimulée par la croissance des centres de données, l’expansion du secteur manufacturier et l’électrification. Les centres de données à eux seuls devraient consommer jusqu’à 12 %*2 de l’électricité américaine d’ici 2028, contre 4,4 % en 2023. Ces tendances creusent un écart préoccupant entre l’offre et la demande, les marges de capacité de production dans la zone couverte par le SPP risquant de passer de 24 % en 2020 à seulement 5 % en 2029, à moins qu’une intervention ne soit mise en place.

Cette intervention commence par une innovation technique de bout en bout, en commençant par le point de raccordement des producteurs. Actuellement, les États-Unis génèrent 1,28 térawatt d’électricité*3. Plus du double de cette production est en attente dans une file d’attente, sous forme de projets bloqués par les limites du processus actuel de raccordement au réseau. Ces longs délais sont dus aux analyses et simulations longues et complexes, requises pour garantir que l’intégration de nouvelles sources d’énergie ne compromettra pas la fiabilité, la stabilité ou la performance du réseau en place.

Pour combler cet écart, les trois organisations vont unir leurs expertises techniques et sectorielles. Ce partenariat mobilise plusieurs compétences de Hitachi pour une solution complète : les services de design de Method ; les services d’ingénierie logicielle de GlobalLogic ; les solutions de modélisation des actifs de gestion de portefeuille énergétique de Hitachi Energy ; l’algorithme de réseau énergétique basé sur l’IA de la R&D de Hitachi ; et la plateforme de calcul et de stockage intégrée Hitachi iQ de Hitachi Vantara, conçue sur la base des technologies d’accélération de calcul, de réseau et des logiciels d’IA de NVIDIA.

En tant qu’organisation régionale de transport (RTO) encadrant le projet, SPP assurera l’intégration de ces solutions et services techniques, en s’appuyant sur son expertise approfondie en optimisation des réseaux électriques. En tant que coordinateur de la fiabilité axé sur l’amélioration des opérations et de l’expérience client, SPP veillera également à ce que les résultats du projet soient conformes aux exigences et réglementations de l’ensemble du secteur.

« La demande d’électricité de notre pays a fortement augmenté ces dernières années, après une longue période de croissance lente. Notre industrie a eu du mal à suivre ce changement soudain et notable », a déclaré Lanny Nickell, président-directeur général de SPP. « Beaucoup de producteurs d’énergie potentiels attendent de se connecter au réseau, mais les systèmes et technologies d’hier ne nous permettent pas de mettre en ligne rapidement les nouvelles fonctions. Il est temps de corriger cela, et SPP est fier de collaborer avec Hitachi et NVIDIA, deux leaders de l’industrie de l’IA qui ont les moyens de contribuer à concrétiser une vision d’un meilleur avenir énergétique pour notre pays. »

La solution intégrée est un système d'IA industriel qui se différencie par ses algorithmes d'IA propriétaires avancés et ses performances élevées grâce à la pile de solutions d'IA d'entreprise d'Hitachi iQ qui se trouve au cœur de ce système. À terme, les technologies dynamiques basées sur l'IA seront appliquées à divers domaines d'étude, tels que :

Automatisation des processus

Analyse prédictive

Intégration des systèmes de communication

Le partenariat avec Hitachi et NVIDIA s’inscrit en parallèle d’autres améliorations en cours au sein du SPP, notamment une refonte complète de ses processus de planification du transport d’électricité afin de les adapter aux besoins actuels et futurs du secteur. Ensemble, ces innovations technologiques et organisationnelles devraient établir de nouveaux standards dans l’industrie électrique en matière de raccordement des producteurs, de planification à moyen et long terme, de précision des prévisions à long terme, d’analyse et de déploiement de technologies complémentaires pour améliorer le réseau, entre autres.

« Cette initiative vise à repenser le processus de production et de distribution d’électricité à travers le prisme des technologies modernes d’intelligence artificielle », a déclaré Frank Antonysamy, Chief Growth Officer de Hitachi Digital. « L’accès en temps réel aux données est essentiel pour créer des scénarios vraiment réalistes liés à l’arrivée de nouveaux producteurs. La solution d’IA que nous développons ensemble fournira ces données, entre autres avantages. Le SPP pourra alors prendre des décisions bien plus rapides et éclairées, augmentant ainsi le retour sur investissement global tout en répondant mieux aux besoins en électricité de la population. Nous sommes fiers de participer à cette collaboration tripartite majeure pour s’attaquer à un problème aussi crucial. »

« L'accélération du processus d'interconnexion est essentielle pour répondre à la demande inédite sur notre réseau », a déclaré Marc Spieler, Senior Managing Director de l'industrie énergétique internationale chez NVIDIA. « En utilisant l'informatique accélérée et l'IA de NVIDIA, Hitachi et SPP contribuent à accélérer les études d'interconnexion pour mettre en ligne plus rapidement les infrastructures essentielles. »

Les étapes de la première phase du projet devraient être achevées d'ici l'hiver 2025/26. Ils comprennent l'accélération des systèmes initiaux, l'optimisation des processus de gestion des données et l'introduction de la modélisation de simulation augmentée par l'IA, entre autres objectifs.

À propos de SPP

Southwest Power Pool, Inc. (https://www.spp.org) est une organisation régionale de transport d’électricité : une société à but non lucratif mandatée par la Federal Energy Regulatory Commission pour garantir, au nom de ses membres répartis dans 14 États, un approvisionnement électrique fiable, des infrastructures de transport suffisantes et des prix de gros compétitifs pour l’électricité. SPP assure la fiabilité du réseau électrique sur une zone couvrant des parties du centre et de l’ouest des États-Unis, fournit des services énergétiques sous contrat à des clients des réseaux interconnectés de l’Est et de l’Ouest, et étend actuellement son rôle de RTO tout en développant un marché de l’énergie à J-1 dans l’Ouest. Le siège de l’entreprise est situé à Little Rock, dans l’Arkansas.

À propos d’Hitachi, Ltd.

Grâce à son activité d'innovation sociale (SIB) qui regroupe les technologies de l'information, les technologies opérationnelles et les produits, Hitachi contribue à une société harmonisée où l'environnement, le bien-être et la croissance économique sont en harmonie. Hitachi opère au niveau international dans quatre secteurs – Systèmes et services numériques, Énergie, Mobilité et Industries communicantes – et l'unité commerciale stratégique SIB pour les nouvelles entreprises de croissance. Avec Lumada au cœur de son activité, Hitachi génère de la valeur en intégrant les données, la technologie et la connaissance du domaine pour résoudre les problèmes des clients et de la société. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 (clos le 31 mars 2025) s'est élevé à 9 783,3 milliards de yens, avec 618 filiales consolidées et environ 280 000 employés dans le monde. Consultez notre site à l’adresse suivante : www.hitachi.com.

