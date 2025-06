Suzano et Kimberly-Clark annoncent la création d'une entreprise mondiale de tissus opérant dans 70 pays

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Suzano, le plus grand producteur mondial de pâte à papier, et Kimberly-Clark, un chef de file mondial de l’industrie des produits de consommation de base, ont annoncé aujourd’hui la création d’une entreprise commune de 3,4 milliards de dollars, axée sur la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits de consommation et de tissus professionnels, tels que le papier hygiénique, les serviettes en papier, les serviettes en papier et les mouchoirs pour le visage, dans plus de 70 pays. Suzano acquerra une participation de 51% dans la nouvelle entité, Kimberly-Clark détenant une participation de 49%.

Suzano versera à Kimberly-Clark 1,734 milliard USD en espèces pour sa participation de 51% à la clôture de la transaction, sous réserve de certains ajustements habituels du prix d'achat après la clôture. La clôture de la transaction est subordonnée, entre autres, à l'approbation par les autorités réglementaires et autres autorités gouvernementales, au respect des conditions préalables habituelles pour les transactions de cette nature et à l'achèvement par Kimberly-Clark d'une réorganisation corporative de son unité commerciale Consumer Tissue and Professional. La transaction devrait être conclue au milieu de l'année 2026 et concerne environ 9 000 employés.

La nouvelle entreprise sera constituée aux Pays-Bas et comprendra 22 usines de fabrication situées dans 14 pays d'Europe, d'Asie, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Afrique et d'Océanie. Collectivement, ces installations ont une capacité installée pour produire environ 1 million de tonnes de tissus par an. Les actifs qui seront inclus dans la nouvelle coentreprise ont généré des ventes nettes d'environ 3,3 milliards USD en 2024.

Kimberly-Clark conservera ses activités de tissus de consommation et ses activités professionnelles aux États-Unis ainsi que ses participations dans des coentreprises existantes au Mexique, en Corée du Sud et à Bahreïn, entre autres pays.

Beto Abreu, CEO de Suzano, déclare :

« Cette nouvelle société réunit deux acteurs mondiaux leaders sur leurs marchés respectifs, dotés de capacités complémentaires qui combinent l’expertise industrielle et l’efficacité de la gestion opérationnelle de Suzano avec le savoir-faire de Kimberly-Clark en matière de gestion de la marque, de commercialisation et de commercialisation de marques régionales et mondiales, ainsi que sa vaste expérience dans la gestion des opérations dans plusieurs régions du monde.

Les deux entreprises partagent une culture organisationnelle forte, ancrée dans l’innovation et la durabilité. Nous nous réjouissons à la perspective de combiner de grands talents, de bons atouts et des marques formidables auxquelles les consommateurs font confiance. »

Marcos Assumpção, directeur financier de Suzano, déclare :

« Cette transaction reflète l’approche disciplinée de Suzano en matière d’allocation de capital avec création de valeur et pleinement conforme à notre politique financière. En outre, le partenariat avec Kimberly-Clark garantit la continuité opérationnelle des activités et un alignement sur les possibilités d’efficacité opérationnelle, en atténuant les risques généralement rencontrés lors de l’expansion internationale ».

Mike Hsu, président du conseil et CEO de Kimberly-Clark, déclare :

« Cette transaction représente un grand pas en avant dans le parcours de transformation de Kimberly-Clark. Nous sommes heureux de conclure un partenariat stratégique avec Suzano, un chef de file dans son domaine, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration pour offrir les opportunités importantes qui s’offrent à nous pour notre activité International Family Care and Professional Business ».

Plus de 40 marques régionales du portefeuille International Family Care and Professional de Kimberly-Clark seront transférées dans la coentreprise, qui conclura également une licence à long terme avec la nouvelle société pour l’utilisation de ses marques mondiales, notamment Kleenex, Scott, Cottonelle, WypAll, Viva et Kimberly-Clark Professional.

La transaction fait écho à la stratégie à long terme de Suzano de croissance à valeur ajoutée avec discipline financière, en mettant l’accent sur des activités évolutives où l’entreprise peut tirer parti de sa force en matière d’efficacité opérationnelle.

Suzano est actuellement un acteur de premier plan dans le secteur du papier hygiénique au Brésil, à la suite de l’acquisition, en 2023, des actifs et des marques de tissus brésiliens de Kimberly-Clark. Suzano est également en train de construire une nouvelle usine de papier de soie de 650 millions BRL (environ 115 millions USD) sur son site d’Aracruz, dans l’État d’Espírito Santo, qui ajoutera 60 000 tonnes de capacité annuelle à l’unité commerciale des biens de consommation de l’entreprise.

Luis Bueno, vice-président exécutif des biens de consommation et des affaires commerciales chez Suzano, déclare :

« Nous avons une excellente compréhension de la culture et des processus internes de Kimberly-Clark, grâce à notre acquisition, en 2023, de l'activité tissu au Brésil. Nous avons déjà été en mesure de réaliser des gains d'efficacité significatifs dans ces opérations, qui, nous en sommes convaincus, peuvent être reproduites dans d'autres régions.

Notre capacité à atteindre cet objectif est intrinsèquement liée à la grande qualité des talents au sein de l’équipe de Kimberly-Clark, qui ont contribué au développement et à la croissance de marques emblématiques, innovantes et de confiance qui font partie de la vie quotidienne de centaines de millions de personnes dans le monde. »

À la clôture de l'opération, Suzano et Kimberly-Clark concluront un accord de coentreprise établissant des droits et obligations liés à la gestion, au contrôle, à l'exploitation, à la participation et à d'autres questions concernant la coentreprise. Cette dernière disposera d'un conseil d'administration composé de cinq membres, dont trois seront nommés par Suzano et deux par Kimberly-Clark. L’opération comprend également une option d’achat permettant à Suzano d’acquérir la participation de 49% de Kimberly-Clark dans la nouvelle société.

