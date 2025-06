Suzano e Kimberly-Clark annunciano la creazione di un'azienda globale di prodotti di carta che opera in oltre 70 Paesi

SAN PAOLO--(BUSINESS WIRE)--Suzano, il più grande produttore al mondo di polpa di cellulosa, e Kimberly-Clark, un leader globale nell'industria dei prodotti di consumo di prima necessità, oggi hanno annunciato la creazione di una joint venture da 3,4 miliardi di dollari incentrata sulla produzione, sul marketing e sulla distribuzione di prodotti di carta per consumatori e per uso professionale, come carta igienica, tovaglioli di carta, carta da cucina e fazzoletti di carta in oltre 70 Paesi.

