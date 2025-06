Southwest Power Pool (SPP) se asocia con Hitachi para desarrollar una solución avanzada de inteligencia artificial para abordar los retos críticos de fiabilidad y flexibilidad en la transmisión de energía

SANTA CLARA, California y LITTLE ROCK, Arkansas--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") y Southwest Power Pool, Inc. (SPP) anunciaron el día de hoy una alianza estratégica destinada a resolver problemas críticos e inminentes que ralentizan la modernización de la infraestructura energética de Estados Unidos. La alianza creará una solución integrada basada en inteligencia artificial (IA) que acelerará la interconexión de generadores (GI, por sus siglas en inglés) al reducir los tiempos de análisis de estudios en un 80 %, al tiempo que facilitará una toma de decisiones más rápida y de mayor calidad por parte de los clientes de GI. Esto mejorará notablemente la capacidad de SPP para facilitar la incorporación de la capacidad de generación de su región de 14 estados con el fin de satisfacer la creciente demanda de electricidad.

La demanda energética de EE. UU. está aumentando entre un 2 % y un 3 % anual*1, impulsada por el crecimiento de los centros de datos, la expansión de la industria manufacturera y la electrificación. Se prevé que solo los centros de datos consumirán hasta un 12 %*2 de la electricidad de EE. UU. en 2028, frente al 4,4 % en 2023. Estas tendencias provocan una alarmante brecha entre la oferta y la demanda, ya que los márgenes de capacidad de generación en el área de influencia del SPP podrían reducirse del 24 % en 2020 a solo el 5 % en 2029, a menos que se produzca una intervención.

Esa intervención comienza con una innovación técnica integral, primero en el punto de interconexión de los generadores. Actualmente, Estados Unidos genera 1,28 teravatios de energía*3. Más del doble de esa cantidad generada permanece en espera como excedente inutilizable debido al proceso de interconexión de la red actual. Los largos tiempos de espera se deben a los exhaustivos y laboriosos análisis y estudios de simulación que son necesarios para garantizar que la introducción de nuevas fuentes de energía no comprometa la fiabilidad, la estabilidad o el rendimiento de la red existente.

Para abordar esta brecha, las tres organizaciones combinarán su experiencia técnica y de la industria. La asociación se basa en múltiples competencias de Hitachi para ofrecer una solución completa: los servicios de diseño de Method; los servicios de ingeniería de software de GlobalLogic; las soluciones de modelado de activos para la gestión de la cartera energética de Hitachi Energy; el algoritmo de red energética basado en IA de Hitachi R&D; y la plataforma integrada de almacenamiento y computación Hitachi iQ de Hitachi Vantara, basada en el software de computación acelerada, redes e IA de NVIDIA.

Como organización regional de transmisión (RTO, por sus siglas en inglés) que enmarca el proyecto, SPP guiará la integración de estas soluciones y servicios técnicos y aprovechará su amplia experiencia en la optimización de redes eléctricas. Como coordinador de fiabilidad que le da prioridad a las mejoras operativas y de la experiencia del cliente, el aporte de SPP también garantizará que los resultados del proyecto se ajusten a los requisitos y normativas del sector.

"La demanda de electricidad de nuestro país aumentó de forma considerable durante los últimos años luego de un largo periodo de crecimiento lento. Nuestra industria experimentó dificultades para adaptarse a este cambio repentino y significativo", afirmó Lanny Nickell, presidente y director ejecutivo de SPP. "Hay muchos posibles productores de energía que esperan conectarse a la red, pero los sistemas y la tecnología actuales no fueron suficientes para permitirnos poner en marcha la capacidad adicional con la rapidez necesaria. Es hora de solucionar eso, y SPP se enorgullece de trabajar con Hitachi y NVIDIA, dos líderes de la industria de la IA que cuentan con los medios para ayudar a hacer realidad la visión de un futuro energético que sea mejor para nuestro país".

La solución integrada es un sistema de IA industrial que se diferencia por sus avanzados algoritmos de IA patentados y su alto rendimiento, gracias a la pila de soluciones de IA empresarial de Hitachi iQ, que constituye su núcleo. En última instancia, las tecnologías dinámicas impulsadas por la IA se aplicarán a diversas áreas de estudio, tales como:

automatización del proceso;

análisis predictivo;

integración de los sistemas de comunicación.

La colaboración con Hitachi y NVIDIA se suma a otras mejoras que se están realizando en SPP, entre las que se incluye una reinvención completa de sus procesos de planificación de la transmisión para adaptarlos a las necesidades actuales y futuras del sector. Se espera que, en conjunto, estas innovaciones tecnológicas y de procesos establezcan nuevos hitos en el sector eléctrico en lo que respecta a la interconexión de generadores, la planificación a medio y largo plazo, la precisión de las previsiones a largo plazo, el análisis y la implementación de tecnologías adicionales para mejorar la red, entre otros aspectos.

"Esta iniciativa consiste en replantear el proceso de producción y distribución de electricidad desde la perspectiva de la tecnología moderna de inteligencia artificial", afirma Frank Antonysamy, director de crecimiento de Hitachi Digital. "Se necesita acceso a datos en tiempo real para crear escenarios que sean verdaderamente realistas provocados por la introducción de nuevos generadores. La solución de IA que estamos desarrollando proporcionará esos datos, entre otras ventajas. SPP podrá entonces tomar decisiones mucho más rápidas y mejor informadas que aumentarán el retorno de la inversión global, al tiempo que brindará un mejor servicio a la población del país con energía accesible. Estamos orgullosos de formar parte de esta importante colaboración tripartita que aborda un problema tan crucial".

"La aceleración del proceso de interconexión es fundamental para cumplir la demanda sin precedentes de nuestra red", afirmó Marc Spieler, director general sénior del Sector Energético Global de NVIDIA. "Gracias al uso de la computación acelerada y la IA avanzadas de NVIDIA, Hitachi y SPP están contribuyendo a acelerar los estudios de interconexión para poner en marcha con mayor rapidez las infraestructuras esenciales".

Se espera que los hitos de la primera fase del proyecto se completen para el invierno de 2025/26. Entre ellos se incluyen la aceleración inicial de los sistemas, la optimización de los procesos de gestión de datos y la introducción de modelos de simulación aumentados con IA, entre otros objetivos.

