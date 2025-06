Suzano und Kimberly-Clark geben Gründung eines globalen Tissue-Unternehmens bekannt, das in über 70 Ländern tätig sein wird

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Suzano, der weltweit größte Zellstoffhersteller, und Kimberly-Clark, ein weltweit führendes Unternehmen der Konsumgüterindustrie, gaben heute die Gründung eines Joint Ventures im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar bekannt, das sich auf die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Tissue-Produkten für Verbraucher und professionelle Anwender wie Toilettenpapier, Servietten, Papierhandtücher und Kosmetiktücher in über 70 Ländern konzentrieren wird. Suzano wird 51 Prozent der Anteile an dem neuen Unternehmen übernehmen, Kimberly-Clark hält 49 Prozent.

Suzano wird Kimberly-Clark bei Abschluss der Transaktion 1,734 Milliarden US-Dollar in bar für seinen 51-prozentigen Anteil zahlen, vorbehaltlich bestimmter üblicher Anpassungen des Kaufpreises nach Abschluss der Transaktion. Der Abschluss der Transaktion hängt unter anderem von der Genehmigung durch die Aufsichts- und andere staatliche Behörden, der Erfüllung der üblichen Vorbedingungen für Transaktionen dieser Art und dem Abschluss der Umstrukturierung des Geschäftsbereichs Consumer Tissue and Professional durch Kimberly-Clark ab. Die Transaktion wird voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein und betrifft rund 9.000 Mitarbeiter.

Das neue Unternehmen wird eine in den Niederlanden eingetragene Gesellschaft sein und 22 Produktionsstätten in 14 Ländern in Europa, Asien, einschließlich Südostasien, dem Nahen Osten, Südamerika, Mittelamerika, Afrika und Ozeanien umfassen. Zusammen verfügen diese Anlagen über eine Produktionskapazität von rund 1 Million Tonnen Tissue pro Jahr. Die in das neue Joint Venture einzubringenden Vermögenswerte erzielten 2024 einen Nettoumsatz von rund 3,3 Milliarden US-Dollar.

Kimberly-Clark behält sein Verbrauchergeschäft für Tissue-Produkte und sein professionelles Geschäft in den Vereinigten Staaten sowie seine Beteiligungen an bestehenden Joint Ventures unter anderem in Mexiko, Südkorea und Bahrain.

Beto Abreu, CEO von Suzano, sagte:

„Dieses neue Unternehmen vereint zwei globale Akteure, die in ihren jeweiligen Märkten führend sind und sich durch komplementäre Kompetenzen ergänzen: Suzano bringt seine industrielle Expertise und operative Managementeffizienz ein, während Kimberly-Clark über Know-how im Markenmanagement, Marketing und Vertrieb regionaler und globaler Marken sowie über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Betrieben in verschiedenen Regionen weltweit verfügt.

Beide Unternehmen haben eine starke Unternehmenskultur, die auf Innovation und Nachhaltigkeit basiert. Wir freuen uns darauf, großartige Talente, gute Vermögenswerte und starke Marken, denen die Verbraucher vertrauen, zusammenzuführen.“

Marcos Assumpção, CFO von Suzano, sagte:

„Diese Transaktion spiegelt Suzanos disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation mit Wertschöpfung wider und steht in vollem Einklang mit unserer Finanzpolitik. Darüber hinaus gewährleistet die Partnerschaft mit Kimberly-Clark die Kontinuität des Geschäftsbetriebs und eine Ausrichtung auf Möglichkeiten zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, wodurch die Risiken, die typischerweise bei einer internationalen Expansion auftreten, gemindert werden.“

Mike Hsu, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Kimberly-Clark, sagte:

„Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Transformation von Kimberly-Clark. Wir freuen uns über die strategische Partnerschaft mit Suzano, einem führenden Unternehmen in seiner Branche, und darauf, eng zusammenzuarbeiten, um die bedeutenden Chancen für unser internationales Family-Care- und Professional-Geschäft zu nutzen.“

Mehr als 40 regionale Marken aus dem internationalen Family-Care- und Professional-Portfolio von Kimberly-Clark werden in das Joint Venture übertragen, das auch eine langfristige Lizenz für die Nutzung seiner globalen Marken, darunter Kleenex, Scott, Cottonelle, WypAll, Viva und Kimberly-Clark Professional, mit dem neuen Unternehmen abschließen wird.

Die Transaktion steht im Einklang mit der langfristigen Strategie von Suzano, wertsteigerndes Wachstum mit finanzieller Disziplin zu erzielen und sich dabei auf skalierbare Geschäftsbereiche zu konzentrieren, in denen das Unternehmen seine Stärken in der betrieblichen Effizienz ausspielen kann.

Suzano ist derzeit ein führender Anbieter von Toilettenpapier in Brasilien, nachdem das Unternehmen 2023 die brasilianischen Tissue-Vermögenswerte und -Marken von Kimberly-Clark übernommen hat. Suzano baut derzeit außerdem eine neue Tissue-Papierfabrik im Wert von 650 Millionen R$ (ca. 115 Millionen US$) an seinem Standort in Aracruz im Bundesstaat Espírito Santo, die die jährliche Kapazität des Geschäftsbereichs Konsumgüter um 60.000 Tonnen erhöhen wird.

Luis Bueno, Executive Vice President of Consumer Goods and Corporate Affairs bei Suzano, sagte:

„Dank der Übernahme des brasilianischen Tissue-Geschäfts 2023 verfügen wir über ein ausgezeichnetes Verständnis der Kultur und der internen Prozesse von Kimberly-Clark. Wir konnten bereits erhebliche Effizienzsteigerungen in diesen Bereichen erzielen, die sich unserer Überzeugung nach auch in anderen Regionen wiederholen lassen.“

„Unsere Fähigkeit, dieses Ziel zu erreichen, ist untrennbar mit der enormen Qualität der Mitarbeiter von Kimberly-Clark verbunden, die dazu beigetragen haben, ikonische, innovative und vertrauenswürdige Marken zu entwickeln und auszubauen, die Teil des täglichen Lebens von Hunderten Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind.“

Mit Abschluss der Transaktion werden Suzano und Kimberly-Clark eine Joint-Venture-Vereinbarung schließen, in der bestimmte Rechte und Pflichten in Bezug auf die Verwaltung, Kontrolle, den Betrieb, die Beteiligung und andere Angelegenheiten des Joint Ventures festgelegt werden. Das Joint Venture wird einen Verwaltungsrat mit fünf Mitgliedern haben, von denen drei von Suzano und zwei von Kimberly-Clark ernannt werden. Die Transaktion beinhaltet auch eine Kaufoption für Suzano zum Erwerb der 49-prozentigen Beteiligung von Kimberly-Clark an dem neuen Unternehmen.

Über Suzano

Suzano ist der weltweit größte Zellstofflieferant, ein bedeutender Papier- und Verpackungshersteller in Nord- und Südamerika und einer der größten Arbeitgeber Brasiliens. Angetrieben von einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation produziert Suzano verantwortungsvoll angebaute Rohstoffe, die in mehr als 100 Länder weltweit exportiert werden und den globalen Bedarf an biobasierten Lösungen decken. Diese werden zur Herstellung von Alltagsprodukten verwendet, die mehr als zwei Milliarden Menschen erreichen, darunter Toilettenpapier und Tissue, Verpackungen, Druck- und Schreibpapier, Körperpflegeprodukte und Textilien. Suzano wurde vor über 100 Jahren in Brasilien gegründet und ist heute in Lateinamerika, Nordamerika, Europa und Asien tätig. Die Aktien des Unternehmens sind an der B3 in São Paulo (SUZB3) und an der New York Stock Exchange (SUZ) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: suzano.com.br/en

Über Kimberly-Clark

Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB) und seine vertrauenswürdigen Marken sind aus dem Leben von Menschen in mehr als 175 Ländern und Gebieten nicht mehr wegzudenken. Angetrieben von Einfallsreichtum, Kreativität und einem Verständnis für die grundlegendsten Bedürfnisse der Menschen entwickeln wir Produkte, die ihnen helfen, mehr von dem zu erleben, was ihnen wichtig ist. Unser Markenportfolio, darunter Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Andrex, Pull-Ups, GoodNites, Intimus, Plenitud, Sweety, Softex, Viva und WypAll, hält in rund 70 Ländern die Nummer 1 oder 2 Marktposition. Wir setzen nachhaltige Praktiken ein, die einen gesunden Planeten unterstützen, starke Gemeinschaften aufbauen und sicherstellen, dass unser Unternehmen auch in den kommenden Jahrzehnten floriert. Wir sind stolz darauf, zum siebten Mal in Folge von Ethisphere als eine der weltweit Most Ethical Companies® ausgezeichnet worden zu sein und 2024 zu den innovativsten Unternehmen Amerikas von Fortune zu gehören. Um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben und mehr über die über 150-jährige Innovationsgeschichte des Unternehmens zu erfahren, besuchen Sie die Website von Kimberly-Clark.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.