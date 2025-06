PIF en FIFA smeden partnerschap voor FIFA Club World Cup 2025™

ZÜRICH & RIYADH, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--PIF en FIFA hebben vandaag PIF als officiële partner van de FIFA Club World Cup 2025™ aangekondigd, die van 14 juni tot 13 juli 2025 in de VS plaatsvindt.

