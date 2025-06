iFIT erweitert sein Trainingsangebot und integriert Club Pilates und YogaSix in seine Plattform

PARK CITY, Utah--(BUSINESS WIRE)--iFIT Inc., ein weltweit führender Anbieter von intelligenten, personalisierten Fitnesslösungen, gab heute eine neue Partnerschaft mit Xponential Fitness bekannt, durch die iFIT-Mitglieder Zugang zu hochwertigen Pilates- und Yoga-Inhalten von Club Pilates und YogaSix erhalten. Diese Zusammenarbeit erweitert die Emmy-nominierte Fitnessbibliothek von iFIT und bietet Mitgliedern vielfältigere Workouts in Studioqualität von zwei der beliebtesten Fitnessmarken im Boutique-Bereich.

Mit dieser Ergänzung können iFIT-Mitglieder nun Club Pilates- und YogaSix-Kurse in ihre personalisierten Trainingspläne integrieren und so einen ausgewogeneren, nachhaltigeren und angenehmeren Ansatz für ihre Fitness verfolgen. Der Inhalt konzentriert sich auf Übungen, die Sie zu Hause auf einer Yogamatte ausführen können, und ergänzt die umfangreiche Bibliothek von iFIT mit immersiven Outdoor-Inhalten, die Mitglieder auf ihrem Laufband, Studio-Fahrrad, Rudergerät oder Crosstrainer genießen können.

„Wir freuen uns sehr, unseren Athleten die Erfahrungen von Club Pilates und YogaSix anbieten zu können“, erklärte Jeremy McCarty, Chief Subscription Officer bei iFIT Inc. „Als führendes Unternehmen im Bereich vernetzte Fitness entwickeln wir uns ständig weiter, um den Anforderungen unserer Athleten gerecht zu werden. Dank dieser Partnerschaft erhalten unsere Athleten nun Zugang zu einem breiteren Angebot an Fitnessinhalten – alles im Rahmen ihrer iFIT-Mitgliedschaft.“

Lernen Sie die neuen Ergänzungen kennen:

Club Pilates bietet gelenkschonende, ganzkörperaktive Pilates-Workouts auf Reformern, die die Muskeln stärken und dehnen sowie die Körperhaltung verbessern. Club Pilates wurde für alle entwickelt, vom Anfänger bis zum Fitnessbegeisterten, und eignet sich ideal für jedes Krafttraining, Cross-Training, zur Genesung nach Verletzungen oder für das Wohlbefinden vor und nach der Geburt. Damit ist es die ideale Fitnessmethode für jeden Körper.

YogaSix definiert das Yoga-Erlebnis neu mit modernen Yoga-Kursen, die sich auf Kraft, Gleichgewicht, Beweglichkeit und die Verbindung von Körper und Geist konzentrieren. Jeder Kurs lädt die Teilnehmer dazu ein, in ihrem eigenen Tempo Fortschritte zu erzielen. Dabei werden sowohl körperliche als auch geistige Vorteile geboten und gleichzeitig eine unterstützende und motivierende Gemeinschaft geschaffen.

„Diese Partnerschaft mit iFIT, einem Pionier im Bereich vernetzte Fitness, ermöglicht es uns, unsere erstklassigen Inhalte einem breiteren Publikum als je zuvor zugänglich zu machen“, erklärte Steve Pankowski, EVP of Strategic Partnerships bei Xponential Fitness. „Durch die Nutzung der innovativen Plattform und der umfassenden globalen Reichweite von iFIT freuen wir uns, Millionen von Mitgliedern weltweit die transformativen Erlebnisse von Club Pilates und YogaSix auf eine wirklich immersive, digital orientierte Weise präsentieren zu können.“

Wie geht es weiter?

Im Rahmen der Einführung wird iFIT Club Pilates- und YogaSix-Kurse in einer Mitglieder-Challenge präsentieren und die neuen Inhalte mit neuen Möglichkeiten für Motivation und Fortschritte feiern. Jedes teilnahmeberechtigte iFIT-Mitglied, das die Challenge abschließt, erhält einen Club Pilates-Schnupperkurs (im Studio) und nimmt an einer Verlosung teil, bei der es eine Jahresmitgliedschaft bei Club Pilates oder YogaSix gewinnen kann.*

Über iFIT Inc.

iFIT Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Fitness-Technologie und Pionier im Bereich vernetzte Fitness, um Menschen zu einem längeren und gesünderen Leben zu verhelfen. Mit einer Community von mehr als 6 Millionen Sportlern weltweit bietet iFIT immersive, personalisierte Trainingserlebnisse für zu Hause, unterwegs und im Fitnessstudio. Die iFIT-Plattform wird durch ein umfassendes Ökosystem aus proprietärer Software, innovativer Hardware und ansprechenden Inhalten unterstützt und erweckt Fitness durch sein Markenportfolio zum Leben: NordicTrack, ProForm, Freemotion und die iFIT-App. Von Cardio- und Krafttraining bis hin zur Regeneration unterstützt iFIT Sportler in jeder Phase ihrer Fitnessreise. Weitere Informationen finden Sie unter iFIT.com.

Über Club Pilates & YogaSix

Club Pilates wurde 2007 gegründet und ist die größte Pilates-Marke gemessen an der Anzahl der Studios. Das Unternehmen wurde mit der Vision gegründet, Pilates für alle zugänglicher, zugänglicher und einladender zu machen. Club Pilates mit Sitz in Irvine, Kalifornien, wurde neun Jahre in Folge in den Franchise 500 und Fastest-Growing Franchises des Entrepreneur Magazine sowie mehrfach in den Inc. 5000 des Inc. Magazine aufgeführt. Club Pilates bietet seinen Trainern eine umfassende Ausbildung mit Zertifizierung an. Sein 500-stündiges Schulungsprogramm. Club Pilates hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und wird von Xponential Fitness unterstützt, einem der weltweit führenden Franchisegeber für Boutique-Gesundheits- und Wellnessmarken. Weitere Informationen zu Club Pilates finden Sie unter https://www.clubpilates.com.

Über YogaSix

YogaSix wurde 2012 gegründet und ist die größte Franchise-Yoga-Marke in den Vereinigten Staaten. Sie bietet eine breite Palette an beheizten und nicht beheizten Yoga-Kursen, Kraft- und Cardio-Fitnesskursen sowie regenerativen Yoga-Kursen für alle Interessierten. YogaSix bietet sechs charakteristische Kursformate, darunter Y6 101, Y6 Restore, Y6 Slow Flow, Y6 Signature Hot und Warm, Y6 Power Flow und Y6 Sculpt & Flow sowie drei Spezialkurse: Y6 Mix, Y6 TRX und das neue Y6 Mobility. Die Kurse bei YogaSix beseitigen die Hemmschwelle, die viele Menschen empfinden, wenn sie zum ersten Mal Yoga ausprobieren, und bieten eine neue Perspektive auf eine der ältesten Fitnesspraktiken der Welt. YogaSix wurde drei Jahre in Folge im Franchise 500 des Entrepreneur Magazine gelistet und zwei Jahre in Folge als eines der am schnellsten wachsenden Franchise-Unternehmen und als eines der besten neuen Franchise-Unternehmen ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und wird von Xponential Fitness unterstützt, einem der weltweit führenden Franchisegeber für Boutique-Gesundheits- und Wellnessmarken. Um mehr über YogaSix zu erfahren, besuchen Sie bitte www.yogasix.com.

*KEIN KAUF ERFORDERLICH. Nur für aktuelle iFIT-Abonnenten mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder Kanada, ausgenommen Quebec, und einem Mindestalter von 18 Jahren. Verfügbar vom 5. Juni 2025 um 00:01 Uhr MT bis zum 31. Juli 2025 um 23:59 Uhr MT. Um teilzunehmen, müssen Sie die angegebenen iFIT-Workouts absolvieren und ein Teilnahmeformular bis zum 31. Juli 2025 um 23:59 Uhr (MT) einreichen. Pro Person ist nur eine Teilnahme und nur ein Preis zulässig. Nicht übertragbar. Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar. Es gelten die Angebotsbedingungen. Sponsor: iFIT Inc.

