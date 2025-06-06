PIF 與 FIFA 攜手，共同舉辦 FIFA Club World Cup 2025™

蘇黎世 & 沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PIF 與 FIFA 今日宣佈，PIF 成為 FIFA Club World Cup 2025™ 的官方合作夥伴，賽事將於 2025 年 6 月 14 日至 7 月 13 日在美國舉行。

此次合作展現了 PIF 與 FIFA 的共同願景，即透過創造新機遇、推動創新和吸引全球球迷，來實現更廣泛的體育參與。合作將重點關注青少年，為年輕群體創造機遇，助力 FIFA 深化基層足球推廣。

FIFA Club World Cup 2025™ 是球會足球全球舞台上的新篇章，將匯聚來自 FIFA 六大洲足協的冠軍球隊，共計 32 支頂級球會，在美國 11 個城市展開為期一個月的巔峰對決。

FIFA 首席商務官 Romy Gai 表示：「我們非常高興 PIF 成為 FIFA Club World Cup 2025™ 的合作夥伴。我們期待攜手打造這場歷史性的賽事，激勵並凝聚來自世界各地的球迷。」

「首屆 32 隊制 FIFA Club World Cup 的合作夥伴與我們一樣，致力於實現足球真正全球化的願景。他們的支援不僅是賽事成功的關鍵，也為全球球會足球的發展注入強勁動力。」

PIF 企業品牌主管 Mohammed AlSayyad 表示：「PIF 正在透過多項策略合作，在體育領域打造變革性影響，為球員、球迷和主辦城市社區帶來積極和持久的成果。

「繼去年宣佈與 Concacaf 合作以及我們對足球的持續投資後，PIF 始終站在推動全球足球發展的前沿。我們正不斷開拓機遇，加速這項運動在世界範圍內的發展。」

足球在沙特阿拉伯持續轉型中扮演著關鍵角色。作為 FIFA World Cup 2034™ 的主辦國，進一步彰顯了沙特推動全球足球發展、創造新機遇，並讓這項運動的積極影響惠及本國及全球，造福後人。

FIFA Club World Cup 2025™ 將在美國 11 個城市的 12 座球場舉行，賽事共 63 場。決賽將於 7 月 13 日（星期日）在新澤西州的 MetLife Stadium 上演，屆時將誕生新的 FIFA 球會世界冠軍。

所有賽事將在 DAZN.com 免費直播，全球球迷可網上同步觀賽。門票及包含門票的觀賽套餐可透過 FIFA.com/tickets 購買。

關於 PIF

PIF 是推動沙特阿拉伯及全球經濟轉型的投資引擎。透過實施 Vision 2030 策略，PIF 在項目、企業和合作夥伴等層面持續投入，推動沙特經濟多元化，促進各領域增長，創造投資與就業新機遇。

作為全球投資者和變革催化劑，PIF 積極與世界各地最具開創性的組織合作，助力其增長，並引進技術與知識，推動構建未來產業生態系統。

自 2017 年以來，PIF 已設立 103 家公司，並透過在沙特公共及私營領域的策略投資與合作，引領經濟可持續發展轉型。PIF 正為本地和國際合作夥伴投資沙特的經濟和社會轉型奠定基礎。

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