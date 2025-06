Le PIF et la FIFA établissent un partenariat pour la FIFA Club World Cup 2025™

ZURICH et RIYADH, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--Le PIF et la FIFA ont annoncé aujourd'hui que le PIF était le partenaire officiel de la FIFA Club World Cup 2025™, qui se déroulera aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 2025.

Ce partenariat reflète la vision commune de la FIFA et du PIF de permettre une plus grande participation aux sports en créant de nouvelles opportunités, en encourageant l'innovation et en engageant les fans du monde entier. En mettant l'accent sur la jeunesse, le partenariat offrira des opportunités aux jeunes, en soutenant la FIFA dans ses efforts pour engager et inspirer au niveau local.

La nouvelle FIFA Club World Cup 2025™ marque un nouveau chapitre pour le football de clubs sur la scène internationale. Elle réunira 32 des meilleurs clubs de football du monde, rassemblant les champions des six confédérations de la FIFA pour un tournoi d'un mois dans 11 villes des États-Unis.

Romy Gai, Chief Business Officer à la FIFA, dit : « Nous sommes ravis d'accueillir le PIF en tant que partenaire de la FIFA Club World Cup 2025™. Ensemble, nous avons hâte d'offrir un tournoi historique qui inspire et unit les fans du monde entier.

Les partenaires de la toute première coupe du monde des clubs de la FIFA à 32 équipes croient en notre vision de rendre le football réellement international. Leur soutien au tournoi sera non seulement essentiel à sa réussite, mais il soutiendra également les investissements en faveur du développement du football de club partout dans le monde. »

Mohammed AlSayyad, Responsable de l'image de marque du PIF, a affirmé : « Le PIF est en train de créer un héritage d'impact novateur dans le domaine du sport, notamment grâce à ses partenariats, en produisant des résultats positifs et durables à tous les niveaux, depuis les joueurs et les supporters jusqu'aux communautés d'accueil.

Le PIF est à l'avant-garde de la croissance du football dans le monde suite à notre partenariat avec la Concacaf annoncé l'année dernière et à notre investissement constant dans le football. Nous créons des opportunités pour stimuler le développement de ce sport dans le monde entier. »

Le football joue un rôle crucial dans les changements en cours de l'Arabie saoudite et, en tant qu'hôte de la FIFA World Cup 2034™, renforce l'ambition du pays de faire croître le jeu à l'échelle internationale, de créer de nouvelles opportunités pour tous et d'étendre ses avantages en Arabie saoudite et dans chaque partie du monde pour les générations à venir.

La FIFA Club World Cup 2025™ se déroulera dans 12 stades à travers 11 villes hôtes américaines. Le tournoi de 63 matches culminera avec ce qui promet d'être une finale spectaculaire au MetLife Stadium New York New Jersey, le dimanche 13 juillet, lorsque le champion du monde des clubs de la FIFA sera couronné.

Toutes les rencontres du tournoi seront diffusées en direct et gratuitement sur DAZN.com, ce qui permettra à tous les fans de football du monde entier de vivre l'émotion de la première édition de la compétition. Les billets et les formules d'accueil tout compris sont en vente à l'adresse suivante : FIFA.com/tickets.

À PROPOS DU PIF

Le PIF est le moteur d'investissement de la transition économique de l'Arabie saoudite et du monde entier. Avec un programme ambitieux pour réaliser la Vision 2030, le PIF investit dans des projets, des entreprises et des partenaires pour diversifier l'économie saoudienne, stimuler la croissance dans tous les grands secteurs et créer de nouvelles opportunités d'investissement et d'emploi.

En tant qu'investisseur international et catalyseur du changement, le PIF s'associe activement aux organisations les plus pionnières du monde pour accélérer leur croissance et transférer les technologies et les connaissances nécessaires à la création des écosystèmes industriels de demain.

Depuis 2017, le PIF a créé 103 entreprises et favorise la transition vers une économie plus durable grâce à des investissements et des partenariats stratégiques dans l'ensemble du secteur public et privé saoudien. Le PIF pose les bases pour que les partenaires locaux et internationaux investissent dans la transformation économique et sociétale de l'Arabie saoudite.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.