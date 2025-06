Services financiers Innovation CIBC fournit du financement à CyberQP

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle a fourni du financement à CyberQP, un important fournisseur de solutions de sécurité à vérification systématique pour les services d’aide. Ce soutien est offert alors que CyberQP étend ses activités à l’échelle mondiale et accélère sa mission visant à transformer la façon dont les équipes des TI sécurisent les accès et à simplifier les flux de travail opérationnels.

La plateforme de CyberQP aide les organisations à assurer les accès des techniciens et des utilisateurs finaux, à réduire les risques liés à la cybersécurité et à améliorer l’efficacité des services d’aide au moyen d’une approche à vérification systématique unifiée. Fondée en 2019, CyberQP est un fournisseur de logiciels-services (SaaS) d’automatisation de la sécurité et de gestion des accès privilégiés des services d’aide, qui connaît une croissance rapide. Conçues à l’origine pour les fournisseurs de services gérés, les solutions de CyberQP sont largement utilisées par les équipes internes des TI dans l’ensemble des secteurs afin de renforcer les contrôles d’accès, de réduire les frictions opérationnelles et de respecter les exigences de conformité.

« Grâce au soutien continu de Services financiers Innovation CIBC, nous accélérons notre mission visant à simplifier les opérations des services d’aide et à rehausser les normes de sécurité pour les équipes de TI à l’échelle mondiale, explique Mateo Barraza, chef de la direction et cofondateur de CyberQP. Cette relation a été essentielle pour nous aider à faire croître l’innovation et à offrir une plus grande valeur à nos clients; des résultats qui se trouvent amplifiés par cette dernière ronde de financement. »

« Nous sommes fiers de soutenir CyberQP, qui continue d’améliorer sa plateforme et d’élargir sa présence à l’échelle mondiale, ajoute Joe Timlin, directeur général, Services financiers Innovation CIBC. Son approche expressément conçue pour la gestion des accès privilégiés répond à un besoin essentiel et croissant au sein des équipes des TI, ce qui met l’entreprise dans une excellente position pour réussir durablement. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC s’appuie sur 25 ans d’expérience spécialisée dans les entreprises en croissance des secteurs des technologies et des sciences de la vie en Amérique du Nord, plus que la plupart des banques. L’équipe Services financiers Innovation CIBC compte maintenant plus de 11 milliards de dollars de fonds sous gestion, notamment dans les sciences de la vie, les soins de santé, les sociétés de technologies propres, les investisseurs et les entrepreneurs, et elle a aidé plus de 700 entreprises adossées à du capital de risque et du capital d’investissement au cours des six dernières années et demie. La banque exerce ses activités depuis 14 bureaux mondiaux, dont ceux de San Francisco, de Menlo Park, de New York, de Toronto, de Londres, d’Austin, de Boston, de Chicago, de Seattle, de Vancouver, de Montréal, d’Atlanta, de Reston et de Durham. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour amorcer la discussion. cibc.com/servicesfinanciersinnovation

À propos de CyberQP

CyberQP redéfinit la sécurité à vérification systématique des Services d’aide grâce à des solutions de pointe en matière de gestion des accès privilégiés et de gestion des accès des utilisateurs finaux. La plateforme offre un accès supérieur sécurisé aux techniciens et aux utilisateurs finaux, et est dotée de solides capacités de libre-service et de vérification de l’identité. Soutenue par la certification SOC 2, type 2, CyberQP donne aux professionnels des TI les moyens d’éliminer les risques liés à la sécurité pour ce qui est de la vérification de l’identité et des accès privilégiés, d’assurer la conformité et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Sa mission est simple : « Renforcer l’octroi des accès et redéfinir les privilèges » des services d’aide partout dans le monde.

Pour en savoir plus, visitez le site www.cyberqp.com.