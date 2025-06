iFIT propose de nouvelles façons de s'entraîner, en intégrant à sa plateforme le contenu de Club Pilates et de YogaSix

PARK CITY, Utah--(BUSINESS WIRE)--iFIT Inc, leader mondial du fitness intelligent et personnalisé, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Xponential Fitness qui permet aux membres d'iFIT d'accéder au contenu premium Pilates et yoga de Club Pilates et YogaSix. Cette collaboration élargit la bibliothèque de fitness d'iFIT, nominée aux Emmy Awards, en offrant à ses membres un entraînement plus diversifié et de qualité studio, proposé par deux des marques de fitness les plus recherchées dans l'espace boutique.

Grâce à cet ajout, les membres d'iFIT peuvent désormais intégrer les cours de Club Pilates et de YogaSix à leur programme d'entraînement personnalisé, ce qui leur permet d'adopter une approche plus complète, plus durable et plus amusante de la remise en forme. Le contenu est axé sur les mouvements que vous pouvez faire chez vous sur un tapis de yoga, complétant ainsi la vaste bibliothèque de contenu immersif en plein air d'iFIT et que les membres peuvent pratiquer sur leur tapis de course, leur vélo d'appartement, leur rameur ou leur vélo elliptique.

« Nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée d'offrir les expériences Club Pilates et YogaSix à nos athlètes », a déclaré Jeremy McCarty, directeur des abonnements chez iFIT Inc. « En tant que leader du fitness connecté, nous sommes en évolution constante pour répondre aux besoins de nos athlètes. Grâce à ce partenariat, ils ont désormais accès à une gamme plus large de contenus de fitness, tous inclus dans leur abonnement iFIT ».

Découvrez les nouveaux ajouts :

Club Pilates propose des exercices de Pilates à faible impact, basés sur le Reformer, qui renforcent et étirent les muscles et améliorent la posture. Conçu pour tous, des débutants aux amateurs de fitness, Club Pilates est idéal pour la musculation, l'entraînement polyvalent, la récupération en cas de blessure ou le programme de bien-être prénatal ou postnatal, devenant ainsi une modalité de fitness privilégiée pour tous les CORPS.

YogaSix redéfinit l'expérience du yoga avec des cours de yoga modernes axés sur la force, l'équilibre, la mobilité et le lien entre corps et esprit. Chaque cours invite les participants à évoluer à leur propre rythme, en offrant des avantages physiques et mentaux tout en créant une communauté de soutien et d'énergie.

« Ce partenariat avec iFIT, pionnier du fitness connecté, nous permet d'offrir notre contenu de niveau mondial à un public encore plus large », a déclaré Steve Pankowski, vice-président exécutif des partenariats stratégiques chez Xponential Fitness. « Grâce à la plateforme innovante d'iFIT et à sa vaste présence mondiale, nous sommes fiers de présenter les expériences transformatrices de Club Pilates et YogaSix à des millions de membres à travers le monde de manière véritablement immersive et numérique ».

Quelle est la prochaine étape :

Dans le cadre de ce lancement, iFIT présentera les cours du Club Pilates et de YogaSix comme un défi aux membres, en célébrant le nouveau contenu avec de nouvelles possibilités de motivation et de progrès. Tout membre admissible d'iFIT qui aura relevé le défi recevra un laissez-passer pour un cours de présentation du Club Pilates (en studio) et participera à un tirage au sort pour recevoir un abonnement annuel au Club Pilates ou à YogaSix*.

À propos d'iFIT Inc.

iFIT Inc. est un acteur mondial de référence dans les technologies de remise en forme, pionnier du bien-être connecté au service d’une vie plus longue et en meilleure santé. Forte d’une communauté de plus de 6 millions d’utilisateurs à travers le monde, iFIT propose des expériences d’entraînement immersives et personnalisées, accessibles à domicile, en déplacement ou en salle de sport. Grâce à un écosystème complet associant logiciels propriétaires, équipements innovants et contenus engageants, la plateforme iFIT donne vie à l’entraînement physique au travers de ses marques emblématiques : NordicTrack, ProForm, Freemotion et l’application iFIT. Du cardio à la musculation, en passant par la récupération, iFIT accompagne chaque utilisateur à toutes les étapes de son parcours de santé et de bien-être. Pour plus d'informations, rendez-vous sur iFIT.com.

À propos du Club Pilates et de YogaSix

Fondée en 2007, Club Pilates est la plus grande marque de Pilates en termes de nombre de studios, conçue dans le but de rendre le Pilates plus accessible, abordable et accueillant pour tout le monde. Basé à Irvine, en Californie, Club Pilates figure pour la neuvième fois dans le classement Franchise 500 and Fastest-Growing Franchises du magazine Entrepreneur et de nombreuses fois dans le classement Inc. 5000 du Magazine Inc. Club Pilates propose une formation complète et certifiée à ses instructeurs. Son programme de formation est de 500 heures. Le Club Pilates a son siège à Irvine, en Californie, et est soutenu par Xponential Fitness, l'un des principaux franchiseurs mondiaux de franchises de santé et de bien-être. Pour en savoir plus sur Club Pilates, rendez-vous sur le site https://www.clubpilates.com.

À propos de YogaSix

Fondée en 2012, YogaSix est la plus grande marque de yoga franchisée aux États-Unis. Elle offre une large gamme de cours de yoga chauffés et non chauffés, de cours de fitness pour le renforcement musculaire et le cardio-boosting, et de cours de yoga réparateur accessibles à tous. YogaSix propose six formats de cours Signature, dont Y6 101, Y6 Restore, Y6 Slow Flow, Y6 Signature Hot and Warm, Y6 Power Flow et Y6 Sculpt & Flow, ainsi que trois cours spécialisés : Y6 Mix, Y6 TRX, et le nouveau Y6 Mobility. Les cours de YogaSix éliminent le facteur intimidant que de nombreuses personnes ressentent lorsqu'elles essaient le yoga pour la première fois, en offrant une perspective nouvelle sur l'une des plus anciennes pratiques de remise en forme au monde. Classé deux années de suite parmi les Franchise 500 du magazine Entrepreneur trois années de suite, et parmi les Franchises à la croissance la plus rapide et les Meilleures nouvelles franchises, YogaSix a son siège à Irvine, en Californie, et est soutenu par Xponential Fitness, l'un des principaux franchiseurs mondiaux de franchises de santé et de bien-être. Pour en savoir plus sur YogaSix, rendez-vous sur le site www.yogasix.com.

*AUCUN ACHAT N'EST NÉCESSAIRE. Ouvert uniquement aux abonnés iFIT actuels qui résident aux États-Unis ou au Canada, à l'exclusion du Québec, et qui sont âgés de plus de 18 ans. Disponible du 5 juin 2025 à 0 h 01 (Heure des Rocheuses) au 31 juillet 2025 à 23 h 59 (Heure des Rocheuses). Pour participer, il faut effectuer les séances d'entraînement iFIT désignées et envoyer un formulaire de participation avant le 31 juillet 2025 à 23 h 59 (Heure normale des Rocheuses). Limité à une inscription et un prix par personne. Non transférable. Ne peut être jumelé avec d'autres offres. Sous réserve des conditions de l'offre. Sponsor : iFIT Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.