Southwest Power Pool (SPP) schließt Partnerschaft mit Hitachi zur Entwicklung einer fortschrittlichen KI-Lösung zur Sicherstellung einer zuverlässigen und flexiblen Stromübertragung

SANTA CLARA, Kalifornien & LITTLE ROCK, Arkansas--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, „Hitachi“) und Southwest Power Pool, Inc. (SPP) gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Lösung wichtiger unmittelbarer Probleme bekannt, die die Modernisierung der US-amerikanischen Energieinfrastruktur verlangsamen. Aus der Partnerschaft soll eine integrierte KI-basierte Lösung hervorgehen, welche die Generatorzusammenschaltung beschleunigt, indem die studienbezogenen Analysezeiten um 80 % reduziert werden und eine schnellere, hochwertigere und fundiertere Entscheidungsfindung für Kunden in diesem Bereich ermöglicht wird. Dies wird merklich die Fähigkeit von SPP verbessern, die Generierungskapazität der aus 14 Bundesstaaten bestehenden Region zu erhöhen und mit dem steigenden Strombedarf Schritt zu halten.

Der Energiebedarf in den USA steigt jährlich um 2 bis 3 Prozent*1. Begünstigt wird dies durch das Wachstum von Rechenzentren sowie den Ausbau von Fertigung und Elektrifizierung. Rechenzentren allein werden bis 2028 voraussichtlich bis zu 12 Prozent*2 des US-Stroms verbrauchen, verglichen mit 4,4 Prozent 2023. Diese Tendenzen fördern eine alarmierende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage, da die Kapazitätsreserven im von SPP bedienten Gebiet von 24 Prozent im Jahr 2020 auf nur 5 Prozent im Jahr 2029 sinken könnten, sofern dem nicht entgegengewirkt wird.

Dazu muss zunächst eine durchgängige technische Innovation erfolgen, die bei der Generatorzusammenschaltung beginnt. Derzeit generieren die USA 1,28 Terawatt Energie*3. Aufgrund des derzeitigen Prozesses zur Netzzusammenschaltung warten mehr als das Doppelte dieser generierten Menge in einer Warteschlange und können nicht genutzt werden. Die langen Wartezeiten werden durch gründliche, zeitaufwendige Analysen und Simulationsstudien bedingt, durch die sichergestellt wird, dass die Einführung neuer Energiequellen nicht die bestehende Zuverlässigkeit, Stabilität oder Leistung des Netzes beeinträchtigt.

Um diese Lücke zu schließen, werden die drei Organisationen ihr Branchen-Know-how und ihre technische Expertise kombinieren. Im Rahmen der Partnerschaft werden mehrere Kompetenzen von Hitachi zu einer vollständigen Lösung vereint: Die Konstruktionsleistungen von Method, die Software-Engineering-Dienste von GlobalLogic, die Lösungen zur Asset-Modellierung des Energieportfoliomanagements von Hitachi Energy, der KI-basierte Energienetzalgorithmus von Hitachi R&D und die integrierte Speicher- und Rechenplattform Hitachi iQ von Hitachi Vantara, die auf der Software von NVIDIA für beschleunigtes Computing, Networking und KI aufbaut.

Als projektverantwortliches regionales Übertragungsunternehmen leitet SPP die Integration dieser technischen Lösungen und Dienste und nutzt dabei seine umfassende Expertise im Bereich der Energienetzoptimierung. SPP ist ein zuverlässiger Koordinator, der Verbesserungen des Betriebs und der Kundenerfahrung priorisiert. Durch den Beitrag des Unternehmens wird auch sichergestellt, dass die Projektergebnisse den branchenweiten Anforderungen und Bestimmungen entsprechen.

„Die Nachfrage nach Strom in unserem Land hat nach einer langen Phase, in der nur ein geringer Anstieg zu verzeichnen war, in den letzten Jahren stark zugenommen. Unsere Branche tut sich schwer, mit diesem plötzlichen und deutlichen Wechsel Schritt zu halten“, sagte Präsident und CEO von SPP, Lanny Nickell. „Es gibt zahlreiche potenzielle Stromerzeuger da draußen, die darauf warten, sich ans Netz anzuschließen. Aber mit den Systemen und der Technologie von gestern war es nicht möglich, Kapazitätserhöhungen schnell genug nutzbar zu machen. Es ist an der Zeit, das zu ändern. SPP ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Hitachi und NVIDIA, zwei Branchenführern im Bereich der KI, die in der Lage sind, die Vision einer besseren Energiezukunft für unsere Nation zu verwirklichen.“

Die integrierte Lösung ist ein industrielles KI-System, das sich durch seine fortschrittlichen proprietären KI-Algorithmen und hohe Leistungsstärke auszeichnet, die durch das Enterprise-KI-Lösungsstack von Hitachi iQ ermöglicht werden. Letztlich werden dynamische KI-gesteuerte Technologien auf verschiedene Studienbereiche angewendet, darunter:

Prozessautomatisierung

Prädiktive Analyse

Integration von Kommunikationssystemen

Die Partnerschaft mit Hitachi und NVIDIA läuft parallel zu anderen Verbesserungen bei SPP. Dazu gehört die vollkommene Neugestaltung der Übertragungsplanungsprozesse entsprechend den aktuellen und zukünftigen Branchenanforderungen. Gemeinsam sollen diese Technologie- und Prozessinnovationen neue Standards in der Elektrizitätsbranche in verschiedenen Bereichen setzen, darunter Generatorzusammenschaltung, mittel- und langfristige Planung, langfristige Prognosegenauigkeit, Analyse und Bereitstellung zusätzlicher Technologien zur Verbesserung des Netzes.

„Bei dieser Initiative geht es um die Neugestaltung des Stromerzeugungs- und -verteilungsprozesses im Licht der modernen KI-Technologie“, sagte Frank Antonysamy, Chief Growth Officer, Hitachi Digital. „Wir brauchen Echtzeit-Datenzugriff, um wirklich realistische Szenarien der Einführung neuer Generatoren zu schaffen. Die KI-Lösung, an der wir alle arbeiten, wird unter anderem diese Daten liefern. SPP kann dann deutlich schnellere, fundiertere Entscheidungen treffen, die die insgesamt erzielte Rendite steigern und die Bevölkerung besser mit nutzbarem Strom versorgen werden. Wir sind stolz, Teil dieser wichtigen Kooperation zu sein und an der Lösung solch eines entscheidenden Problems zu arbeiten.“

„Die Beschleunigung des Zusammenschaltungsprozesses ist wesentlich, um die beispiellose Nachfrage in unserem Netz zu decken“, sagte Marc Spieler, Senior Managing Director der Global Energy Industry bei NVIDIA. „Durch den Einsatz von fortschrittlichem beschleunigten Computing von NVIDIA und KI tragen Hitachi und SPP dazu bei, Studien zur Zusammenschaltung zu beschleunigen, um wichtige Infrastruktur schneller einsatzbereit zu machen.“

Die Meilensteine der ersten Phase des Projekts sollen bis Winter 2025/26 abgeschlossen sein. Sie umfassen unter anderem die Beschleunigung der Ausgangssysteme, eine Optimierung der Datenmanagementprozesse und die Einführung einer durch KI erweiterten Simulationsmodellierung.

Über SPP

Southwest Power Pool, Inc. ( https://www.spp.org ) ist ein gemeinnütziges regionales Übertragungsunternehmen im Auftrag der Federal Energy Regulatory Commission, das eine zuverlässige Energieversorgung, eine angemessene Übertragungsinfrastruktur und wettbewerbsfähige Großhandelspreise für Strom für seine Mitglieder in 14 Bundesstaaten sicherstellen soll. SPP sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung in Teilen der mittleren und westlichen USA und bietet Kunden in östlichen und westlichen Zusammenschaltungsgebieten vertragliche Energiedienste. Zudem weitet es derzeit sein regionales Übertragungsunternehmen aus und entwickelt einen Day-Ahead-Energiemarkt im Westen. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Little Rock, Arkansas.

Über Hitachi, Ltd.

Im Rahmen seines Social Innovation Business (SIB), das IT, OT (Operational Technology) und Produkte vereint, trägt Hitachi zu einer harmonischen Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlstand und Wirtschaftswachstum in Einklang stehen. Hitachi ist weltweit in vier Geschäftsfeldern tätig: Digital Systems & Services, Energy, Mobility und Connective Industries. Zudem besitzt es die Geschäftseinheit Strategic SIB für neue Wachstumsgeschäfte. Gestützt auf Lumada generiert Hitachi Wert aus der Integration von Daten, Technologie und Domänenwissen, um Herausforderungen der Kunden und der Gesellschaft zu bewältigen. Der Umsatzerlös für das Geschäftsjahr 2024 (bis 31. März 2025) betrug 9.783,3 Milliarden Yen. Zum 31. März 2025 haben wir 618 konsolidierte Tochtergesellschaften und etwa 280.000 Mitarbeiter weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Hitachi unter www.hitachi.com.

