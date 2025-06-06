iFIT在平台上增加Club Pilates和YogaSix内容，增加更多锻炼方式

犹他州帕克城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的智能个性化健身机构iFIT Inc.今天宣布与Xponential Fitness达成新合作，让iFIT会员能够访问Club Pilates和YogaSix的优质普拉提和瑜伽内容。本次合作扩大了iFIT获得艾美奖提名的健身书库，让会员能够在精致的空间中体验来自这两家流行健身品牌的更丰富、健身馆级别的锻炼项目。

借助本次新增的内容，iFIT会员现在可以在其个性化锻炼项目中增加Club Pilates和YogaSix的课程，实现更完善、更可持续、更愉悦的健身方法。新增内容侧重于可在家庭瑜伽垫中完成的动作，是iFIT广大会员可在跑步机、健身车、划船机或椭圆机上享受的丰富户外内容之外的有益补充。

“为我们的运动达人带来Club Pilates和YogaSix的体验，我们感到无比振奋”，iFIT Inc.首席订阅官Jeremy McCarty表示。“作为互联健身领域的领导者，我们不断进步以满足运动达人的需求。通过本次合作，我们的运动达人现在可以访问更丰富的健身内容，所有这些都包含在他们的iFIT会籍中。”

新合作简介：

Club Pilates提供低冲击性的全身变形器式普拉提锻炼，不仅可强化和拉伸肌肉，同时还可改善形体。Club Pilates面向从初学者到健身达人等各个阶段的人群，非常适合力量、交叉锻炼、创伤恢复或产前产后健身，是各种人群的理想健身范式。

YogaSix的现代瑜伽课程侧重于力量、平衡、灵活性和身心沟通，改写了瑜伽体验的定义。每种课程都建议参与者自主掌握进度，在实现身心健康的同时，建立积极支持且富有活力的社群。

“iFIT是互联健身领域的先行者，通过与他们的合作，让我们能够为更广泛的受众提供世界一流的内容”，Xponential Fitness战略合作部执行副总裁Steve Pankowski指出。“借助iFIT创新的平台和全球影响力，我们很荣幸通过真正沉浸式、数字优先的方式，为全世界数百万会员带来Club Pilates和YogaSix的革命性体验。”

新增内容：

作为本次发布的一部分，iFIT将在会员挑战中增加Club Pilates和YogaSix课程，庆祝新内容的上线，并提供新的动力和进步机会。所有完成该挑战的合格iFIT会员都将获得一张Club Pilates入门课程门票（在场馆中），并有机会抽取Club Pilates或YogaSix的年度会员资格。*

关于iFIT Inc.

iFIT Inc.是全球领先的健身技术公司，开创性地通过互联健身来帮助人们活得更长寿、更健康。iFIT的全球社群拥有600多万运动达人，提供沉浸式、个性化的家庭、户外和场馆健身体验。iFIT平台依托全面的专有软件、创新的硬件和极富吸引力的内容生态系统，通过众多的品牌让健康养生变为现实：NordicTrack、ProForm、Freemotion以及iFIT应用。从有氧运动和力量训练到康复项目，iFIT为各个健身阶段的人群提供有力支持。有关更多信息，请访问iFIT.com。

关于Club Pilates和YogaSix

Club Pilates创立于2007年，是场馆数量最多的普拉提品牌，以让普拉提更方便、更易学、更普及为愿景。Club Pilates总部位于美国加利福尼亚州尔湾，连续九年登临《创业者杂志》（Entrepreneur Magazine）的“创业500强”（Franchise 500）和“成长最快企业”（Fastest-Growing Franchises）榜单，并多次登临《Inc. Magazine》的“Inc. 5000”榜单。Club Pilates为教练提供丰富的培训认证并提供500小时的培训课程。Club Pilates总部位于美国加利福尼亚州尔湾，由全球领先的精品健康养生品牌Xponential Fitness提供支持。要了解有关Club Pilates的更多信息，请访问https://www.clubpilates.com。

关于YogaSix

YogaSix创立于2012年，是美国最大的瑜伽品牌，提供种类广泛的热瑜伽和非热瑜伽课程、力量训练和有氧健身课程，以及恢复性瑜伽课程，并向所有人开放。YogaSix有六种招牌课程模式，包括Y6 101、Y6 Restore（恢复性瑜伽）、Y6 Slow Flow（慢瑜伽）、Y6 Signature Hot and Warm（招牌高温和热瑜伽）、Y6 Power Flow（强力瑜伽）和 Y6 Sculpt & Flow（雕像瑜伽），此外还提供三种特殊课程：Y6 Mix（混合瑜伽）、Y6 TRX和新推出的Y6 Mobility（灵活性）。YogaSix的课程消除了许多人在首次尝试瑜伽时感到的惊吓因素，从全新的角度体验全世界最古老的健身方法之一。YogaSix连续三年登临《创业者杂志》（Entrepreneur Magazine）的“创业500强”（Franchise 500）榜单，连续两年登临“成长最快企业”（Fastest-Growing Franchises）和“最佳新企业”（Top New Franchises）榜单，总部位于美国加利福尼亚州尔湾，由全球领先的精品健康养生品牌Xponential Fitness提供支持。要了解有关YogaSix的更多信息，请访问www.yogasix.com。

*无需购买。仅对属于美国或加拿大（魁北克省除外）居民的现有iFIT订阅用户开放，必须年满18周岁以上。2025年6月5日山区时间凌晨12:01至2025年7月31日山区时间午夜11:59开放。必须完成指定的iFIT锻炼后才能进入，并且必须在2025年7月31日山区时间午夜11:59前提交申请表。每人限进入1次，并且只能获奖1次。不可转让，不可与任何其他优惠同时使用。须符合优惠活动条款。赞助商：iFIT Inc.

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