iFIT在平台上增加Club Pilates和YogaSix内容,增加更多锻炼方式

犹他州帕克城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的智能个性化健身机构iFIT Inc.今天宣布与Xponential Fitness达成新合作,让iFIT会员能够访问Club Pilates和YogaSix的优质普拉提和瑜伽内容。本次合作扩大了iFIT获得艾美奖提名的健身书库,让会员能够在精致的空间中体验来自这两家流行健身品牌的更丰富、健身馆级别的锻炼项目。 借助本次新增的内容,iFIT会员现在可以在其个性化锻炼项目中增加Club Pilates和YogaSix的课程,实现更完善、更可持续、更愉悦的健身方法。新增内容侧重于可在家庭瑜伽垫中完成的动作,是iFIT广大会员可在跑步机、健身车、划船机或椭圆机上享受的丰富户外内容之外的有益补充。 “为我们的运动达人带来Club Pilates和YogaSix的体验,我们感到无比振奋”,iFIT Inc.首席订阅官Jeremy McCarty表示。“作为互联健身领域的领导者,我们不断进步以满足运动达人的需求。通过本次合作,我们的运动达人现在可以访问更丰富的健身内容,所有这些都包含在他们的iFIT会籍中。” 新合作简介: Club Pilates提供低冲击性的全身变形器式普拉提锻炼,不仅可强化和拉伸肌肉,同时还可改善形体。Club Pilates面向从初学者到健身达人等各个阶段的人群,非常适合力量、交叉锻炼、创伤恢复或产前产后健身,是各种人群的理想健身范式。 YogaSix的现代瑜伽课程侧重于力量、平衡、灵活性和身心沟通,改写了瑜伽体验的定义。每种课程都建议参与者自主掌握进度,在实现身心健康的同时,建立积极支持且富有活力的社群。 “iFIT是互联健身领域的先行者,通过与他们的合作,让我们能够为更广泛的受众提供世界一流的内容”,Xponential Fitness战略合作部执行副总裁Steve Pankowski指出。“借助iFIT创新的平台和全球影响力,我们很荣幸通过真正沉浸式、数字优先的方式,为全世界数百万会员带来Club Pilates和YogaSix的革命性体验。” 新增内容: 作为本次发布的一部分,iFIT将在会员挑战中增加Club Pilates和YogaSix课程,庆祝新内容的上线,并提供新的动力和进步机会。所有完成该挑战的合格iFIT会员都将获得一张Club Pilates入门课程门票(在场馆中),并有机会抽取Club Pilates或YogaSix的年度会员资格。* 关于iFIT Inc. iFIT Inc.是全球领先的健身技术公司,开创性地通过互联健身来帮助人们活得更长寿、更健康。iFIT的全球社群拥有600多万运动达人,提供沉浸式、个性化的家庭、户外和场馆健身体验。iFIT平台依托全面的专有软件、创新的硬件和极富吸引力的内容生态系统,通过众多的品牌让健康养生变为现实:NordicTrack、ProForm、Freemotion以及iFIT应用。从有氧运动和力量训练到康复项目,iFIT为各个健身阶段的人群提供有力支持。有关更多信息,请访问iFIT.com。 关于Club Pilates和YogaSix Club Pilates创立于2007年,是场馆数量最多的普拉提品牌,以让普拉提更方便、更易学、更普及为愿景。Club Pilates总部位于美国加利福尼亚州尔湾,连续九年登临《创业者杂志》(Entrepreneur Magazine)的“创业500强”(Franchise 500)和“成长最快企业”(Fastest-Growing Franchises)榜单,并多次登临《Inc. Magazine》的“Inc. 5000”榜单。Club Pilates为教练提供丰富的培训认证并提供500小时的培训课程。Club Pilates总部位于美国加利福尼亚州尔湾,由全球领先的精品健康养生品牌Xponential Fitness提供支持。要了解有关Club Pilates的更多信息,请访问https://www.clubpilates.com。 关于YogaSix YogaSix创立于2012年,是美国最大的瑜伽品牌,提供种类广泛的热瑜伽和非热瑜伽课程、力量训练和有氧健身课程,以及恢复性瑜伽课程,并向所有人开放。YogaSix有六种招牌课程模式,包括Y6 101、Y6 Restore(恢复性瑜伽)、Y6 Slow Flow(慢瑜伽)、Y6 Signature Hot and Warm(招牌高温和热瑜伽)、Y6 Power Flow(强力瑜伽)和 Y6 Sculpt & Flow(雕像瑜伽),此外还提供三种特殊课程:Y6 Mix(混合瑜伽)、Y6 TRX和新推出的Y6 Mobility(灵活性)。YogaSix的课程消除了许多人在首次尝试瑜伽时感到的惊吓因素,从全新的角度体验全世界最古老的健身方法之一。YogaSix连续三年登临《创业者杂志》(Entrepreneur Magazine)的“创业500强”(Franchise 500)榜单,连续两年登临“成长最快企业”(Fastest-Growing Franchises)和“最佳新企业”(Top New Franchises)榜单,总部位于美国加利福尼亚州尔湾,由全球领先的精品健康养生品牌Xponential Fitness提供支持。要了解有关YogaSix的更多信息,请访问www.yogasix.com。 *无需购买。仅对属于美国或加拿大(魁北克省除外)居民的现有iFIT订阅用户开放,必须年满18周岁以上。2025年6月5日山区时间凌晨12:01至2025年7月31日山区时间午夜11:59开放。必须完成指定的iFIT锻炼后才能进入,并且必须在2025年7月31日山区时间午夜11:59前提交申请表。每人限进入1次,并且只能获奖1次。不可转让,不可与任何其他优惠同时使用。须符合优惠活动条款。赞助商:iFIT Inc. 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

