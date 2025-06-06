PIF 与 FIFA 携手，共同举办 FIFA Club World Cup 2025™

苏黎世 & 沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PIF 与 FIFA今日宣布，PIF 成为 FIFA Club World Cup 2025™ 的官方合作伙伴，赛事将于2025年6月14日至7月13日在美国举行。

此次合作体现了PIF 与 FIFA 的共同愿景，即通过创造新机遇、推动创新和吸引全球球迷，来实现更广泛的体育参与。合作将重点关注青少年，为年轻群体创造机遇，助力 FIFA 深化基层足球推广。

FIFA Club World Cup 2025™ 是俱乐部足球全球舞台上的新篇章，将汇聚来自 FIFA 六大洲足联的冠军球队，共计 32 支顶级俱乐部，在美国 11 个城市进行为期一个月的巅峰对决。

FIFA 首席商务官 Romy Gai 表示：“我们非常高兴欢迎 PIF 成为 FIFA Club World Cup 2025™ 的合作伙伴。我们期待携手打造这场历史性的赛事，激励并凝聚来自世界各地的球迷。”

"首届 32 队制 FIFA Club World Cup 的合作伙伴们，与我们怀有同样的愿景——让足球真正实现全球化。他们的支持不仅是赛事成功的关键，也为全球俱乐部足球的发展注入强劲动力。”

PIF 企业品牌负责人 Mohammed AlSayyad 表示：“PIF 正在通过多项战略合作，在体育领域打造变革性影响，为球员、球迷和主办城市社区带来积极和持久的成果。”

"继去年宣布与 Concacaf 合作以及我们对足球的持续投资后，PIF 始终站在推动全球足球发展的前沿。我们正不断开拓机遇，加速这项运动在世界范围内的发展。"

足球在沙特阿拉伯持续转型中扮演着关键角色。作为 FIFA World Cup 2034™ 的主办国，进一步彰显了沙特推动全球足球发展、创造新机会，并让这项运动的积极影响惠及本国及全球，造福后代。

FIFA Club World Cup 2025™ 将在美国 11 个城市的 12 座体育场举行，赛事共 63 场。决赛将于 7 月 13 日（星期日）在新泽西州的 MetLife Stadium 上演，届时将诞生新的 FIFA 俱乐部世界冠军。

所有赛事将在 DAZN.com 免费直播，全球球迷可在线同步观赛。门票及包含门票的观赛套餐可通过 FIFA.com/tickets 购买。

关于 PIF

PIF 是推动沙特阿拉伯及全球经济转型的投资引擎。通过实施 Vision 2030 战略，PIF 在项目、企业和合作伙伴等层面持续投入，推动沙特经济多元化，促进各领域增长，创造投资与就业新机遇。

作为全球投资者和变革催化剂，PIF 积极与世界各地最具开创性的组织合作，助力其增长，并引进技术与知识，推动构建未来产业生态系统。

自 2017 年以来，PIF 已设立 103 家公司，并通过在沙特公共及私营领域的战略投资与合作，引领经济可持续发展转型。PIF 正为本地和国际合作伙伴投资沙特的经济和社会转型奠定基础。

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