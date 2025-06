Fujirebio gibt strategische Zusammenarbeit mit Stanford Medicine zur Förderung der Infektionsforschung bekannt

TOKIO--( BUSINESS WIRE )--H.U. Group Holdings, Inc. und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Fujirebio Holdings, Inc. haben heute bekannt gegeben, dass der Global Health Innovative Technology (GHIT) Fund der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Fujirebio, Fluxus, Inc. (Sitz: Sunnyvale, Kalifornien), eine zweijährige Förderzusage in Höhe von rund 4,5 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines ultrasensitiven Point-of-Care-Urintests (POC) zur Diagnose von Tuberkulose (TB) bewilligt h...