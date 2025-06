La GDO genera il 3.8% di vendite incrementali con un nuovo modello di business basato sui dati

DEN BOSCH, Paesi Bassi--(BUSINESS WIRE)--I gruppi della GDO che hanno realizzato programmi tattici di fidelizzazione con L - founders of loyalty hanno registrato una crescita media delle vendite del 3,8%* nei 13 Paesi analizzati, anche se l'aumento dei costi e le tensioni globali continuano a mettere pressione su margini già esigui. In questo contesto, esasperato dall’imposizione di nuovi dazi e da continue interruzioni delle catene di approvvigionamento, cresce l’attenzione dei consumatori alla gestione del carrello della spesa.

“I retailer stanno attraversando una tempesta perfetta di costi crescenti e comportamenti incerti dei consumatori”, afferma Patrik Sundvisson, CEO di L - founders of loyalty. “Con il Total Store Impact, andiamo oltre la creazione di programmi di fidelizzazione, riuscendo ad offrire un approccio data-driven che genera sia un incremento delle vendite che una maggior brand-equity”.

L’evoluzione del panorama Retail

L - founders of loyalty sta raddoppiando i suoi sforzi per supportare la crescita dei retailer.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dei programmi tattici di fidelizzazione, il nuovo modello di L - founders of loyalty, Total Store Impact, aiuta i retailer ad attirare più clienti e ad aumentare sia la frequenza di acquisto che lo scontrino medio, ottenendo risultati finanziari immediati e costruendo al contempo una miglior brand equity di lungo periodo.

Questa evoluzione di L - founders of loyalty arriva in un momento critico. Le abitudini di spesa dei consumatori stanno cambiando velocemente, per cui i retailer devono continuamente ripensare le loro strategie promozionali, così da differenziare le loro offerte e proteggere i margini.

Dati e fidelizzazione: un approccio innovativo alla crescita del retail

Il modello di L - founders of loyalty integra i programmi fidelizzazione tattica nel marketing mix di un retailer, creando un ciclo di valore continuo per il retailer ed i suoi clienti. Questi ultimi sono incentivati con premi unici per un periodo di tempo limitato, venendo quindi motivati a visitare più frequentemente il punto vendita e ad aumentare sia la spesa nel carrello che lo scontrino medio. Si crea quindi una spirale positiva per il retailer che nel breve riesce a generare entrate da reinvestire nelle sue attività, alimentando così un ciclo positivo di produttività.

Cosa distingue l'approccio di L?

Crescita del business : I retailer che implementano il modello di L - founders of loyalty hanno registrato una crescita media delle vendite like-for-like del 3,8%*, con un impatto positivo sia sui fatturati che sulla marginalità.

: I retailer che implementano il modello di L - founders of loyalty hanno registrato una crescita media delle vendite like-for-like del 3,8%*, con un impatto positivo sia sui fatturati che sulla marginalità. Sviluppo sostenibile del Marchio del Distributore : Grazie alla connessione emotiva e alle strategie di coinvolgimento dei consumatori, i retailer rafforzano la loro brand equity e la reputazione a lungo termine, garantendosi una crescita sostenibile.

: Grazie alla connessione emotiva e alle strategie di coinvolgimento dei consumatori, i retailer rafforzano la loro brand equity e la reputazione a lungo termine, garantendosi una crescita sostenibile. Intelligenza Artificiale e analisi dei consumatori: Sfruttando l'analisi predittiva, L - founders of loyalty prevede il comportamento dei clienti e ottimizza i programmi per i retailer, garantendo un'esecuzione senza interruzioni.

Una visione globale dal centro del retail

In qualità di partner strategico dei principali retailer del mondo, L - founders of loyalty offre una prospettiva unica sulle sfide che caratterizzano il settore.

“Ogni retailer con cui parlo, sia in Europa che in Nord America o in Asia, si trova ad affrontare la stessa sfida: come proteggere i margini continuando a coinvolgere i clienti?”, afferma Sundvisson. “La realtà è che le promozioni tradizionali non sono più sufficienti. I retailer hanno bisogno di una strategia total-store guidata dai dati, che migliori le prestazioni del punto vendita, differenzi il loro marchio e faccia tornare i clienti più spesso”.

L - founders of loyalty sta plasmando il futuro delle strategie di vendita con il suo innovativo modello di business, Total Store Impact. Con un sito web appena lanciato e una leadership di pensiero che precede il Consumer Goods Forum (CGF), L - founders of loyalty continua a stabilire nuovi standard per il modo in cui i retailer possono ottimizzare i margini e guidare una crescita sostenibile.

Per saperne di più, visitate il sito www.L-founders.com.

* Metodo: Crescita delle vendite basata sull'analisi di 43 campagne di 28 retailer in 13 mercati. Il numero finale può variare a seconda della regione.

Informazioni su L - founders of Loyalty

L - founders of Loyalty è leader globale nelle campagne di fidelizzazione tattiche per la GDO. Con oltre 30 anni di esperienza in 35 mercati e cinque continenti, L collabora con oltre 100 retailer leader nel settore grocery, che rappresentano quasi 500 miliardi di euro di vendite annuali e coinvolgono oltre 60 milioni di clienti in tutto il mondo.

Il fulcro dell’approccio di L è il Total Store Impact, un modello di business basato sui dati e progettato per ottimizzare la spesa dei clienti nell'intero assortimento del punto vendita. Grazie all'integrazione di informazioni comportamentali, analisi basate sull'intelligenza artificiale e incentivi mirati, le campagne di L incrementano la produttività delle vendite e migliorano i margini di profitto a breve termine, rafforzando al contempo la brand equity e la crescita aziendale a lungo termine.

Per maggiori dettagli, visitate il sito www.L-founders.com.