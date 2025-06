Fujirebio kondigt een strategische samenwerking met Stanford Medicine aan om onderzoek naar besmettelijke ziekten te bevorderen

TOKIO & SUNNYVALE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio, een toonaangevende innovator die zich toelegt op in vitro diagnose, maakte vandaag een samenwerking bekend met Stanford Medicine (locatie: Palo Alto, Californië, Verenigde Staten) om onderzoek en innovatie te bevorderen in het domein van testen van besmettelijke ziekten. Deze samenwerking beoogt om de toepassing van zeer gevoelige immunoassays te versnellen waarin een technologie is geïntegreerd voor het tellen van enkele moleculen ontwikkeld door Fluxus, Inc., de Silicon Valley dochteronderneming die volledig in handen is van Fujirebio. Meer testgevoeligheid kan betere informatie verschaffen om in het ziekenhuis beslissingen voor de nodige behandelingen te nemen, maar ook studies versnellen gericht op therapeutische behandelingen en preventieve strategieën ten overstaan van dreigingen van besmettelijke ziekten over de hele wereld.

“Besmettelijke ziekten blijven een van de grootste wereldwijde gezondheidsproblemen van onze tijd,” verklaart Goki Ishikawa, voorzitter en CEO van Fujirebio Holdings, Inc. “Door met de Stanford Clinical Virology Laboratory onder leiding van professor Benjamin Pinsky en de Stanford Clinical Microbiology Laboratory onder leiding van professor Niaz Banaei te werken, brengen we wetenschappelijke expertise van wereldklasse, baanbrekende technologie en globale gezondheidsinzichten samen. Deze samenwerking benadrukt onze gedeelde visie om een gezondere, robuustere wereld tot stand te brengen.”

