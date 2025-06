« TURBO TWINS » NOUVEAU DEVELOPPEMENT AVEC LE GROUPE XILAM

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TFOU, la case jeunesse du groupe TF1, annonce, avec le groupe Xilam (Paris:XIL), la signature d’une convention de développement de « Turbo Twins », nouvelle série animée de comédie et d’action.

Cette création originale, destinée aux 6-10 ans et composée de 26 épisodes de 22 minutes, plongera les enfants dans des aventures palpitantes, dignes d’un jeu vidéo.

La bible litteraire a été écrite par Philippe Rolland, Hervé Nadler, Jessica Kedward et Kirsty Peart (Totally Spies S7-S8, Kiya & the Kimoja Heroes) tandis que la bible graphique est de Philippe Rolland (Kaeloo, De Gaulle à la plage). Prévue pour une livraison courant 2027-2028, Xilam est responsable des ventes internationales.

Bienvenue au Karston Speedway Camp !

C’est ici que, cet été, les prodiges de K.A.R. Racing s’affrontent pour décrocher le Graal : une place aux très convoités championnats nationaux.

Parmi eux, les « Turbo Twins » sont loin d’être favoris… mais l’élimination – et le retour à la maison – sont tout simplement hors de question.

Au menu : des entraînements qui partent en fous rires, des tactiques échafaudées en famille qui dérapent souvent, et des rivalités en surchauffe autant dans la cantine que sur l’asphalte. Car quand l’intensité de la course se mêle à celle de l’adolescence, il vaut mieux s’accrocher !

Yann Labasque, directeur des programmes jeunesse : « Nous sommes ravis d'annoncer le développement de "Turbo Twins", qui saura passionner nos grands de 6 à 10 ans. Cette aventure unique met en avant les liens familiaux, chaque membre étant impliqué dans la réussite collective. Avec ses personnages attachants et ses intrigues palpitantes, nous avons hâte de partager ces nouvelles histoires et de faire vivre aux enfants des moments de compétition et de camaraderie au Karston Speedway Camp sur TFOU. »

Marc du Pontavice, président et fondateur du groupe Xilam : « Nous nous réjouissons du partenariat avec TF1 autour de cette propriété créée par les talents du groupe Xilam qui associe comédie et action sportive et promeut des valeurs fortes de persévérance et de solidarité. Toutes les équipes du groupe sont mobilisées pour mettre en œuvre des images à la fois innovantes et spectaculaires en 3D pour le plus grand plaisir des enfants tant en France qu’à l’international ».

A propos de TFOU

TFOU est l'offre leader auprès des enfants de 4-10 ans. Depuis la rentrée 2024, la case de programmes jeunesse du groupe TF1 a atteint en moyenne 21% de part d'audience, avec une très riche programmation de séries animées incluant des adaptations littéraires, des acquisitions et des créations originales. Cette offre de près de 1500 heures de programmation se déploie depuis janvier 2024 en multi-chaînes sur TF1, TFX ainsi que sur la plateforme de streaming gratuit TF1+. Grâce à cette expansion, TFOU continue de toucher une large audience et de maintenir ses excellentes performances auprès des enfants.

Source Médiamétrie – Part d’Audience moyenne auprès des 4-10 ans depuis septembre 2024

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, un savoir-faire unique en 3D, et une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable de son marché. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques telles que Oggy et les cafards, Zig & Sharko et Chicky, mais aussi sur de nouvelles productions propriétaires telles que Oggy Oggy pour une audience préscolaire et enfin sur le long métrage avec J’ai Perdu Mon Corps, nommé aux Oscars. De plus, le studio d’animation de Xilam a assuré la production de la série animée de Zack Snyder, Twilight of the Gods lancée mondialement le 19 septembre 2024 par Netflix, et produit également Chip 'n' Dale : Park Life, ainsi que la prochaine comédie d'horreur The Doomies, pour Disney+.

Le catalogue de Xilam, puissant et en expansion, est constitué de plus de 2 800 épisodes et de 3 longs métrages. Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Angoulême et Hô-Chi Minh au Vietnam et a été reconnu premier studio d’animation française sur la période 2018-2023 par une étude du CNC.

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment C - Éligibilité PEA - SRD long.

Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL

Pour plus d’information : www.xilam.com