Andersen Consulting voegt een dimensie toe met David & Golyat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting verdiept haar internationale consultingcapaciteiten via een samenwerkingsovereenkomst met David & Golyat, een digitale strategieconsultancy gevestigd in de Filipijnen.

Met een sterke focus op bedrijfsinformatie, klantinzichten en uitvoeringen die in de eerste plaats digitaal zijn, werkt David & Golyat met klanten in uiteenlopende sectoren — onder andere de overheid, ontwikkelingsorganisaties en privéondernemingen — om waarde op lange termijn te bevorderen aan de hand van geïnformeerde beslissingen gebaseerd op gegevens.

Miko David, managing partner van David & Golyat, verklaart: “We zijn enthousiast om met Andersen Consulting samen te werken. Dit vormt een mijlpaal in ons groeitraject. Door onze expertise in digitale strategie en het wereldwijde platform van Andersen Consulting te combineren, zijn we goed geplaatst om klanten die zich een weg banen in complexe markten nog meer waarde te bieden.”

“Dankzij deze samenwerking kunnen we aan ons wereldwijde consultingplatform een extra dimensie toevoegen,” aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Miko en zijn team staan garant voor uitzonderlijk regionaal inzicht, creativiteit en analytische nauwgezetheid — kwaliteiten die een perfecte aanvulling vormen voor ons engagement om klanten over de hele wereld oplossingen van topniveau aan te bieden.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.