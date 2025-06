Le Groupe Arverne participe à la transition énergétique des supermarchés E.Leclerc grâce à la géothermie

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, a accueilli Michel-Édouard Leclerc, Président du groupe E.Leclerc., sur le chantier de forage géothermique du supermarché de Frouard (Région Grand Est), ce 4 juin 2025.

Ce site commercial de 22 000 m² sera le premier en France à intégrer la géothermie pour couvrir une partie de ses besoins énergétiques. En exploitant la température constante du sous-sol, le système fournira du chauffage. Dans le cadre de ce projet, le Groupe Arverne réalise 53 forages de géothermie de surface, chacun à 150 mètres de profondeur, sous le parking existant. Les travaux d’une durée de 3 mois mobilisent 9 personnes dédiées au forage, tandis qu’une équipe assurera le raccordement.

L’installation de cette solution géothermale s’inscrit pleinement dans la stratégie environnementale du groupe E.Leclerc qui comprend également le déploiement d’éclairages en LED, la pose de panneaux photovoltaïques et de bornes de rechargement sur ses parkings.

Pierre Brossollet, Fondateur et Président directeur général d’Arverne Group : « Nous sommes fiers d’accompagner le groupe E.Leclerc en mettant notre expertise au service de ce premier projet de géothermie. Nous les remercions pour leur confiance et espérons que cette collaboration inaugure une dynamique durable autour d’une énergie renouvelable, discrète, décarbonée et souveraine, parfaitement adaptée aux enjeux environnementaux et énergétiques de la grande distribution. »

Prochain événement : Assemblée générale mixte, le 18 juin 2025 Expand

A propos d’Arverne Group

Arverne Group est spécialisé dans la valorisation des ressources souterraines pour les transformer en énergie écologique, locale, renouvelable et au service de la prospérité des territoires. Acteur industriel intégré, de l’exploration au forage jusqu’à la production et la vente aux utilisateurs finaux, Arverne Group se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur avec l’objectif de devenir le leader français de la géothermie et de ses produits dérivés dont le lithium géothermal bas carbone.

Fondé à Pau en 2018, Arverne Group a organisé le développement de ses activités autour de plusieurs filiales dont les principales sont Lithium de France (extraction et vente de chaleur et de lithium géothermal), 2gré (vente de chaleur issue de la géothermie), et Arverne Drilling Services qui opère les forages.

Entreprise à mission, Arverne Group est coté sur Euronext Paris (ISIN FR001400JWR8, mnémonique ARVEN).

www.arverne.earth