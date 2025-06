Andersen Consulting renforce sa portée avec l'arrivée de David and Golyat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités de conseil à l'échelle mondiale grâce à un accord de collaboration avec David and Golyat, un cabinet de conseil en stratégie numérique basé aux Philippines.

En mettant fortement l’accent sur la veille commerciale, les informations sur les clients et les premières exécutions numériques, David and Golyat collaborent avec des clients de tous les secteurs, y compris les gouvernements, les organisations de développement et les entreprises privées, afin de générer de la valeur à long terme grâce à des décisions éclairées par les données.

Miko David, managing partner de David and Golyat, déclare : « Nous sommes ravis de collaborer avec Andersen Consulting. Ce partenariat représente une étape importante dans notre trajectoire de croissance. En combinant notre expertise en stratégie numérique et la plateforme mondiale d’Andersen Consulting, nous sommes en mesure d’offrir une valeur encore plus grande aux clients qui naviguent sur des marchés complexes ».

« Cette collaboration nous permet d’apporter une dimension supplémentaire à notre plateforme de conseil mondiale », déclare Mark L. Vorsatz, président et CEO mondial d’Andersen. « Miko et son équipe apportent une perspicacité, une créativité et une rigueur analytique régionales exceptionnelles, des qualités qui complètent parfaitement notre engagement à fournir des solutions optimales à nos clients du monde entier. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’évaluation, de la mobilité internationale, ainsi que des services-conseils via une plateforme mondiale qui compte plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.