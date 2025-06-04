Andersen Consulting透過與David and Golyat合作擴大業務層面

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與菲律賓數位策略顧問公司David and Golyat簽署合作協議，深化其全球顧問能力。

David and Golyat高度專注于商業智慧、客戶洞察和數位化優先執行，與政府、發展組織和私人企業等跨產業客戶合作，透過資料驅動的決策推動長期價值。

David and Golyat管理合夥人Miko David表示：「我們很高興與Andersen Consulting合作，這是我們發展歷程中的一個里程碑。透過將我們在數位策略方面的專業知識與Andersen Consulting的全球平台相結合，我們具備獨特的優勢，能夠為在複雜市場中前行的客戶提供更大價值。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次合作使我們能夠為自身全球顧問平台增添新層面。Miko及其團隊帶來了卓越的區域洞察力、創造力和分析嚴謹性，這些特質完美契合我們為全球客戶提供一流解決方案的承諾。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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