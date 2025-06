Andersen Consulting rozszerza zakres świadczonych usług wraz z nawiązaniem współpracy z firmą David and Golyat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zwiększa potencjał w zakresie usług konsultingowych, zawierając umowę o współpracy z filipińską firmą konsultingową David and Golyat wyspecjalizowaną w konsultacjach w dziedzinie strategii cyfrowych.

Firma David and Golyat, która koncentruje się przede wszystkim na analityce biznesowej, dostarczaniu wnikliwych informacji klientom i realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na sferę cyfrową, współpracuje z klientami z różnych sektorów, w tym z organami administracji państwowej, organizacjami rozwojowymi i prywatnymi przedsiębiorstwami, w celu napędzania długotrwałych korzyści będących wynikiem decyzji podejmowanych w oparciu o dane.

– Ogromnie cieszymy się z nawiązania współpracy z Andersen Consulting, jako że stanowi to niezwykle istotny etap na naszej drodze do rozwoju. Dzięki połączeniu naszej wiedzy fachowej w dziedzinie strategii cyfrowych z globalną platformą Andersen Consulting zyskujemy możliwość zapewnienia naszym klientom jeszcze większych korzyści, wspierając ich w stawianiu czoła zawiłościom rynków – powiedział Miko David, wspólnik zarządzający David and Golyat.

– Dzięki tej współpracy możemy nadać nowy wymiar naszej globalnej platformie usług konsultingowych – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Miko i jego zespół wyróżniają się ze względu na wybitną znajomość regionu, kreatywność i rygorystyczne analizy. Wszystkie te cechy doskonale wpisują się w nasze zobowiązanie do dostarczania najlepszych w swojej klasie rozwiązań na rzecz klientów z całego świata.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.