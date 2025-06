Fujirebio annonce une collaboration stratégique avec Stanford Medicine visant à faire progresser la recherche sur les maladies infectieuses

TOKYO & SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio, un innovateur de premier plan dans le domaine du diagnostic in vitro, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Stanford Medicine (situé à Palo Alto, Californie, États-Unis) afin de faire progresser la recherche et l’innovation dans le domaine des tests de dépistage des maladies infectieuses. Cette collaboration vise à accélérer l’adoption d’immunoessais ultrasensibles intégrant la technologie de comptage de molécules individuelles développée par Fluxus, Inc., filiale à 100 % de Fujirebio basée dans la Silicon Valley. Une plus grande sensibilité des tests permet de mieux éclairer les décisions thérapeutiques en clinique et d’accélérer les études sur les stratégies thérapeutiques et préventives contre les menaces infectieuses dans le monde entier.

« Les maladies infectieuses restent l’un des plus grands défis sanitaires mondiaux de notre époque », déclare Goki Ishikawa, président-directeur général de Fujirebio Holdings, Inc. « En collaborant avec le laboratoire de virologie clinique de Stanford, sous la direction du professeur Benjamin Pinsky, et le Stanford Clinical Microbiology Laboratory, sous la direction du professeur Niaz Banaei, nous réunissons une expertise scientifique de classe mondiale, une technologie de pointe et des connaissances en matière de santé mondiale. Cette collaboration souligne notre vision commune de créer un monde plus sain et plus résilient. »

« Cette collaboration représente une avancée significative dans notre mission d’amélioration de la santé publique à l’échelle mondiale, en combinant l’expertise mondiale de Fujirebio en matière de diagnostic in vitro et les systèmes de détection ultrasensibles de Fluxus avec la recherche de renommée mondiale de Stanford », déclare Peter Wagner, président-directeur général de Fluxus, Inc. « Nous sommes ravis de travailler avec les prestigieux experts en maladies infectieuses de la Stanford University. »

À propos de Fujirebio

Fujirebio, membre de H.U. Group Holdings Inc. est une entreprise axée sur la R&D qui développe constamment de nouvelles technologies de tests IVD et des biomarqueurs uniques à haute valeur clinique. La mission de notre groupe est de créer une nouvelle valeur ajoutée dans le domaine des soins de santé et d’ainsi contribuer à la santé humaine et à l’avenir des soins médicaux. Nos équipes internationales situées au Japon, en Asie, en Europe et aux États-Unis s’attachent à fournir à nos clients et partenaires des produits répondant aux normes de qualité les plus élevées. Nous apprécions les partenariats avec d’autres entreprises leaders dans l’industrie, partageant les connaissances, les capacités et les matériaux critiques pour fournir, développer ou fabriquer des solutions de diagnostic sur une grande variété de plateformes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.fujirebio.com.

À propos de Fluxus

Fluxus est un leader et un innovateur dans le domaine des technologies optofluidiques qui développe des systèmes de détection ultrasensibles et des solutions d’analyse pour faire progresser le diagnostic, la surveillance et le traitement des maladies.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.