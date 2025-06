Andersen Consulting ganha nova dimensão com a David and Golyat

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting aprofunda suas capacidades globais de consultoria por meio de um acordo de colaboração com a David and Golyat, uma consultoria de estratégia digital com sede nas Filipinas.

Com forte foco em inteligência de negócios, insights de clientes e execuções digitais, a David and Golyat trabalha com clientes de diversos setores — incluindo governo, organizações de desenvolvimento e empresas privadas — para gerar valor a longo prazo por meio de decisões baseadas em dados.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a Andersen Consulting, pois isso representa um marco em nossa trajetória de crescimento”, disse Miko David, sócio-gerente da David and Golyat. “Ao combinarmos nossa expertise em estratégia digital com a plataforma global da Andersen Consulting, estamos posicionados para entregar um valor ainda maior aos clientes que navegam em mercados complexos”.

“Essa colaboração nos permite adicionar uma nova dimensão à nossa plataforma global de consultoria”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Miko e sua equipe trazem uma visão regional excepcional, criatividade e rigor analítico – qualidades que complementam perfeitamente nosso compromisso de oferecer as melhores soluções aos nossos clientes em todas as partes do mundo”.

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços em estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação com IA e capital humano. Integrada ao modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, a Andersen Consulting entrega consultoria de classe mundial aliada a expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria estratégica — tudo isso por meio de uma plataforma com mais de 20.000 profissionais distribuídos em mais de 500 localidades, por meio de suas empresas-membros e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que presta soluções de consultoria em todo o mundo por meio dessa rede global de firmas afiliadas.

