Andersen Consulting erweitert sein Angebot mit David und Golyat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine globalen Beratungskapazitäten durch eine Kooperationsvereinbarung mit David and Golyat, einem auf den Philippinen ansässigen Beratungsunternehmen für digitale Strategien.

Mit einem starken Fokus auf Business Intelligence, Kundenerkenntnisse und digitalorientierte Umsetzung arbeitet David and Golyat mit Kunden aus verschiedenen Branchen zusammen – darunter Behörden, Entwicklungsorganisationen und Privatunternehmen –, um durch datengestützte Entscheidungen langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Miko David, Managing Partner von David and Golyat, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting, da dies einen Meilenstein in unserer Wachstumsentwicklung darstellt. Durch die Kombination unserer Expertise im Bereich digitale Strategie und der globalen Plattform von Andersen Consulting sind wir in der Lage, unseren Kunden in komplexen Märkten einen noch größeren Mehrwert zu bieten.“

„Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unserer globalen Beratungsplattform eine zusätzliche Dimension zu verleihen“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Miko und sein Team verfügen über außergewöhnliche regionale Kenntnisse, Kreativität und analytische Strenge – Eigenschaften, die unser Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Lösungen für unsere Kunden weltweit perfekt ergänzen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.