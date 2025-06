Lone Star Funds adquiere la cartera de nueve activos de residencias de estudiantes en el Reino Unido

DALLAS, NUEVA YORK, LONDRES y TOKIO--( BUSINESS WIRE )--Lone Star Funds ("Lone Star") anunció hoy que una filial de Lone Star Fund XI, L.P. ha completado con éxito la venta de AOC (destacada empresa global de productos químicos especializados) a la empresa Nippon Paint Holdings Co., Ltd. AOC es uno de los principales fabricantes de productos químicos para aplicaciones especializadas en los sectores de poliéster no saturado y éster de vinilo y brinda servicios a una base de clientes global en indu...