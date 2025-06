Fujirebio anuncia una colaboración estratégica con Stanford Medicine para avanzar en la investigación de enfermedades infecciosas

TOKIO--( BUSINESS WIRE )--H.U. Group Holdings, Inc. y su filial de propiedad exclusiva Fujirebio Holdings, Inc. acaban de anunciar que el Fondo Global Health Innovative Technology (GHIT) ha concedido una subvención de dos años y aproximadamente 4,5 millones de dólares a la filial de Fujirebio, Fluxus, Inc. (sede: Sunnyvale, California), para desarrollar una prueba ultrasensible en orina en el lugar de asistencia (point-of-care, POC) para la tuberculosis (TB). La prueba utilizará la novedosa tecno...