Julian Fashion unisce le forze con ESW accelerare la propria espansione globale in sette nuovi mercati

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Julian Fashion, rivenditore di lusso multi-brand con sede in Italia, con canali fisici e online, ha annunciato oggi la sua partnership con il leader mondiale dell'ecommerce ESW per accelerare l'espansione globale e ottimizzare e localizzare la sua esperienza di checkout. Julian Fashion gestisce 8 punti vendita fisici in Italia. Attraverso la partnership, Julian sfrutterà le soluzioni end-to-end di ESW, inclusi checkout, logistica ed evasione degli ordini, oltre alla gestione di dazi e imposte in mercati aggiuntivi, tra cui Australia, Brasile, Irlanda, Messico, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.

"La nostra partnership strategica con ESW ci consente di rafforzare la nostra presenza globale in diversi mercati con livelli minimi di sforzo operativo o costi aggiuntivi", ha dichiarato Giulia Tondini, Chief Commercial Officer di Julian Fashion. "La soluzione di ESW migliora anche il tasso di conversione complessivo offrendo ai nostri acquirenti un'esperienza di pagamento migliore e più orientata al cliente."

ESW riduce le complessità implicite nel commercio cross-border e la sua esperienza internazionale offre ai rivenditori un potente alleato per scalare rapidamente le operazioni in mercati multipli e diversificati, tipicamente in poche settimane. Julian Fashion avrà accesso ai customer service portal e ai rivenditori di ESW, consentendo al marchio di gestire e modificare gli ordini in modo indipendente e migliorare l'esperienza post-acquisto per i clienti.

“Julian Fashion ha una visione chiara per la crescita internazionale e le soluzioni su misura di ESW soddisfano le sue esigenze molto specifiche”, ha dichiarato Eric Petitfils, VP Successo Clienti di ESW. “Julian Fashion attribuisce grande valore alla fornitura di un'esperienza cliente localizzata e, attraverso questa partnership, non solo stiamo migliorando il percorso del cliente, ma stiamo anche aumentando i tassi di conversione.”

Informazioni su Julian Fashion

Fondata nel 1959, Julian ha gradualmente consolidato la sua posizione di rilievo grazie agli instancabili sforzi di Sabina Zabberoni, che, erede del fondatore Giuliano, ha trasformato l'azienda in una rinomata realtà multi-brand. Attualmente, vanta ben otto boutique multi-brand distribuite in Emilia-Romagna e nella Repubblica di San Marino, caratterizzate da un'immagine netta e ben definita che riflette appieno l'estetica e il servizio offerto. Inoltre, l'azienda utilizza un'e-commerce altamente rilevante e incentrata sul cliente, che consente vendite online a livello sia nazionale che internazionale. Dalla sua apertura nel 2014 a oggi, l'ecommerce è cresciuto in modo esponenziale. Oggi, l'intero processo legato all'ecommerce è totalmente internalizzato: creatività, direzione artistica, riprese, descrizione dei capi e assistenza clienti sono tutte attività svolte internamente.

In termini di valori, sin dalla sua fondazione, Julian Fashion ha abbracciato una cultura aziendale che pone grande enfasi sulla qualità, selezionando con cura i marchi e i partner con cui collabora. Questo impegno si riflette anche nelle persone che fanno parte dell'azienda, che attualmente conta 125 dipendenti, il 70 per cento dei quali sono donne. Inoltre, l'azienda si distingue per la sua capacità di adottare approcci innovativi per trascendere i confini nazionali.

Tutte queste attività vengono svolte nel pieno rispetto delle esigenze e delle aspettative delle diverse culture locali, con un impegno costante per la sostenibilità ambientale e l'inclusione.

Informazioni su ESW

ESW rende l'ecommerce potente e semplice in tutto il mondo. Offriamo soluzioni per i brand più amati al mondo che riducono la complessità internazionale e creano momenti significativi tra loro e i loro acquirenti. Ci concentriamo sulla localizzazione dell'esperienza di acquisti online per aumentare le conversioni e la fidelizzazione, affrontando al contempo le complicazioni legate all'attività commerciale nei mercati internazionali. Lo facciamo attraverso checkout senza attrito, spedizioni veloci e affidabili e riducendo il rischio di conformità e regolamentazione. Tutto ciò mentre ci affianchiamo ai nostri clienti con informazioni di mercato e strategie progettate per crescita e redditività a lungo termine. ESW è l'unica soluzione di commercio internazionale certificata MACH.

Con uffici a New York, Dublino, Madrid e Singapore, ESW aiuta i brand più importanti e ambiziosi del mondo a raggiungere crescita e redditività in oltre 200 mercati globali. Questo è ecommerce globale reso potente e semplice.