Fujirebio宣布与斯坦福大学医学院开展战略合作，共同推动传染病研究

东京和加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 体外诊断领域的领先创新企业Fujirebio今日宣布与位于美国加州帕洛阿尔托的斯坦福大学医学院达成合作，共同推进传染病检测领域的研究与创新。此次合作旨在加速超灵敏免疫分析技术的应用，该技术融合了Fujirebio硅谷全资子公司Fluxus, Inc.开发的单分子计数技术。更高的检测灵敏度不仅能为临床治疗决策提供更精准的依据，还将加速针对全球传染病威胁的治疗和预防策略研究。

Fujirebio Holdings, Inc.总裁兼首席执行官Goki Ishikawa表示：“传染病仍是我们这个时代最严峻的全球健康挑战之一。通过与Benjamin Pinsky教授领导的斯坦福临床病毒学实验室及Niaz Banaei教授领导的斯坦福临床微生物学实验室合作，我们汇聚了世界级的科学专长、尖端技术和全球健康洞察。此次合作彰显了我们创造更健康、更具韧性世界的共同愿景。”

Fluxus, Inc.总裁兼首席执行官Peter Wagner博士表示：“此次合作将Fujirebio的全球体外诊断专长和Fluxus的超灵敏检测系统与斯坦福大学享誉世界的研究实力相结合，代表着我们改善全球公共卫生的使命向前迈出的重要一步。我们很高兴能与斯坦福大学久负盛名的传染病专家展开合作。”

关于Fujirebio

作为H.U. Group Holdings Inc.旗下成员，Fujirebio是一家以研发为驱动的企业，持续开发具有高临床价值的新型体外诊断检测技术和独特生物标志物。集团的使命是在医疗保健领域创造新价值，从而为人类健康和医疗未来做出贡献。我们在日本、亚洲、欧洲和美国的全球团队专注于为客户和合作伙伴提供最高质量标准的产品。我们重视与行业内其他领先企业的合作，致力于共享知识、能力和关键资源，以在多种平台上供应、开发或制造诊断解决方案。如需了解更多信息，请访问http://www.fujirebio.com。

关于Fluxus

Fluxus是光流体技术领域的行业领导者和创新者，致力于开发超灵敏检测系统和分析解决方案，以推动疾病的诊断、监测和治疗。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。