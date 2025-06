Lone Star Funds acquiert un portefeuille de neuf logements étudiants au Royaume-Uni

DALLAS, NEW YORK, LONDRES et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (« Lone Star ») a annoncé aujourd'hui l'accord conclu par une filiale de Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. pour l'achat de neuf logements étudiants spécialement conçus (« PBSA ») au Royaume-Uni, auprès de filiales de Unite Students (« Unite »), le plus grand propriétaire, gestionnaire et promoteur de PBSA au Royaume-Uni, pour un montant de 212 millions de livres sterling, avec une clôture prévue en août 2025.

Le portefeuille comprend 3 656 lits répartis sur neuf actifs de qualité sur cinq marchés universitaires parfaitement situés : Aberdeen, Leicester, Leeds, Nottingham et Sheffield. Les actifs offrent une occasion de création de valeur grâce à des investissements ciblés et des perfectionnements opérationnels.

« Cette transaction s'inscrit dans la stratégie globale de Lone Star visant à investir dans des secteurs résilients du marché du logement où nous pouvons profiter de notre expertise pour libérer de la valeur à long terme », a déclaré Jérôme Foulon, responsable mondial de l'immobilier commercial pour Lone Star. « Nous continuons à voir des occasions intéressantes dans le secteur des PBSA au Royaume-Uni, qui bénéficie de la demande croissante de la population étudiante et d'une pénurie continue de logements de qualité ».

Cette acquisition marque la deuxième transaction de Lone Star avec Unite au cours des trois dernières années et renforce la présence de la société dans le secteur du logement étudiant au Royaume-Uni. En comptant ce dernier investissement, le portefeuille PBSA de Lone Star dépasse désormais les 10 000 lits sur le marché, offrant un élargissement et une diversification géographique dans les universités les plus prestigieuses.

À propos de Lone Star

Lone Star est une société de capital-investissement de premier plan qui conseille des fonds investissant à l’échelle mondiale dans des actions, des crédits, des biens immobiliers et d’autres actifs financiers. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a lancé 25 fonds de capital-investissement pour un total d’engagements d’environ 95 milliards USD. Les fonds de la société sont organisés en trois séries : la série Opportunity Fund (fonds pour la création de possibilités économiques), la série Commercial Real Estate Fund (fonds immobiliers commerciaux) et la série U.S. Residential Mortgage Fund (fonds hypothécaires résidentiels). Lone Star investit pour le compte de ses commanditaires, qui comprennent des investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension et des fonds souverains, ainsi que des fondations et des fonds de dotation qui soutiennent la recherche médicale, l’enseignement supérieur et d’autres causes philanthropiques. Pour plus d’informations sur Lone Star Funds, prière de consulter le site www.lonestarfunds.com.

